Causa Nora: siete años de prisión para Eduardo Garzuzi por trata de personas

El ex funcionario judicial de la provincia de Córdoba fue condenado por trata agravado por explotación sexual, aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y amenazas.

Este lunes, luego de tres años de ocurrido el calvario que vivió "Nora", el nombre ficticio de una víctima de trata con fines sexuales en Córdoba, finalmente uno de los responsables fue condenado a siete años de prisión.

Se trata de Eduardo Garzuzi, un ex funcionario judicial de la Provincia de Córdoba, quien fue hallado culpable de los delitos de trata agravado por la explotación sexual, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de Nora y por las amenazas a la familia.

La llamada "Causa Nora" comenzó en junio de 2020, cuando la familia de la víctima realizó la denuncia por trata de personas para poder lograr su rescate y que la Justicia investigue a Eduardo Garzuzi y Eduardo Zanello.

Cabe recordar que Nora (nombre ficticio para resguardar su identidad) fue sometida a trata con fines de explotación sexual cuando aún era menor de edad.

De acuerdo a lo relatado por la víctima y su familia, Zanello consiguió su confianza y comenzó un proceso de sometimiento que fue incrementado a fines del año 2019 por Eduardo Garzuzi, este lunes condenado. A la vez Zanello es la persona señalada como el entregador.

Tras conocerse la sentencia, desde el colectivo "Se trata de Nora", expresaron: "Cuando rescatamos a una chica, la rescatamos del prostíbulo, no lo rescatamos de una carnicería. Ellos negocian con su cuerpo. Ellos las prostituyen, las queman, las golpean y cuando ya su cuerpo no resiste, las matan y con la complicidad de los fiscales la entierran como NN. En esta democracia hemos levantado dos cuerpos de chicas que estaban siendo buscadas. Díganme si esto no es terrorismo de Estado".

Y agregaron: "La condena si bien es menor a la que pedimos a través de la querella, creemos que el reconocimiento de los hechos por los cuales Garzuzi fue acusado fueron probados y la justicia tuvo que reconocer que Garzuzi es responsable de los delitos que denunciamos".

La "causa Nora" es emblemática y constituye un aporte para futuros hechos de similares características, puesto que pone en cuestión la mirada de la justicia machista y patriarcal para quien, a sus ojos, de manera constante aparece la culpabilización de las mujeres y diversidades sexuales, porque muchas de sus resoluciones carecen de perspectiva de género.

