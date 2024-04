Más de 70 mil personas que conforman la comunidad universitaria de Córdoba movilizaron este martes en defensa de la educación pública y en contra del ajuste presupuestario que lleva adelante el gobierno nacional a través del presidente Javier Milei.

La movilización se enmarcó en la Marcha Federal Universitaria que se realiza en todo el país y en Córdoba recorrió las calles del centro de la ciudad desde el Monumento a la Reforma hasta el Patio Olmos.

De esta participaron autoridades de universidades locales, estudiantes, docentes, no docentes, gremios, organizaciones sociales, y referentes de todo el arco político, incluidos del gobierno provincial y municipal.

La medida de fuerza se replicará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia también tendrá lugar en Rio Cuarto y en Villa María. En Córdoba, por la tarde, continúan las actividades desde las 14.30 con una “semaforeada” en Patio Olmos y a las 15 con una clase pública. Desde a las 16 hay radio abierta y a las 16:30 un panel de educación y ciencia. Desde las 18 hay un Festival en Defensa de la Educación frente al Museo de Antropología.

“Somos orgullosos hijos de la universidad pública argentina”

El principal reclamo de la comunidad universitaria que marchó este martes es por un presupuesto justo para continuar su desarrollo y permitir el pago de salarios de docentes y no docentes.

“La UNC atraviesa un momento crítico como consecuencia de las políticas del gobierno nacional. Las universidades deben estar abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Nuestras universidades sufren un fuerte ajuste en términos reales en sus gastos de funcionamiento para mantener edificios, sostener comedores, el desarrollo científico, financiar hospitales y pagar servicios básicos. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto del año diciembre de 2022. El incremento del 70% mas el reciente anuncio de un 70% adicional constituye un aliciente insuficiente”, expresaron en un documento oficial leído en el marco de la movilización.

Por su parte, Aylén Orellana, presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), dijo también: “Rechazamos la política de ajuste y disciplinamiento. La educación es un derecho humano fundamental. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia. Las políticas de becas son fundamentales para democratizar. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños, somos orgullosos hijos de la universidad publica argentina. De excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad para el gran pueblo argentino y lo haremos con resistencia democrática pacífica”.

“No hay futuro ni programa de desarrollo sin universidades”

La decana de la Facultad de Comunicación de la UNC, Mariela Parisi, expresó que se trató de una convocatoria masiva “no sólo de toda la comunidad universitaria, sino también de la ciudadanía, de todos los cordobeses, defendiendo el derecho a la educación superior pública, inclusiva, gratuita, de calidad”.

Mariana Mandakovic, secretaria General del Cispren y docente de UNC, opinó “que es una obligación de la sociedad defender hoy la universidad pública, marchar por el derecho a la educación que tenemos todo y todas y no aceptar un avasallamiento a este derecho tan central y tan igualitario como es el que todos los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, e inclusive todos los trabajadores y las trabajadoras tengan la posibilidad de educarse en la universidad pública".

Entre los presentes también estuvo el diputado nacional, Rodrigo De Loredo, que expresó: “Es muy cara la falta de educación para un país. Hay que exigir que el ajuste no pase por los haberes jubilatorios y el presupuesto educativo. Nos oponemos a esos puntos. Vamos a insistir con este reclamo. Hoy tiene que cambiar algo hoy y si no la pelea va a seguir. El discurso del Estado ineficiente no aplica para las universidades. Habrá cosas para corregir, pero la Universidad argentina es una de las pocas codas que en lo público tiene reconocimiento internacional. No hay futuro ni programa de desarrollo que no se apalanque en las universidades".

Para rescatar la importancia de la universidad en la generación de igualdad y equidad, Carlos Andrada, presidente de la Cooperativa La Esperanza, dijo: "Tenemos hijos y nietos que han sido muy excluidos y hoy los están expulsando de un sistema educativo gratuito y libre. Es nuestro sueño desde que nacen nuestros hijos, que puedan llegar a la universidad, porque hemos tenido que trabajar desde chico nosotros. Sería lindo si alguna vez puede salir un presidente pobre si puede estudiar".