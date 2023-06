Laura Vilches le respondió a Viviana Canosa por comentarios agraviantes

La candidata a intendenta por el Frente de Izquierda, Laura Vilches, le respondió a la comunicadora del canal LN+, Viviana Canosa, quien la trató de "berreta", "chapucera" e "inepta", al reaccionar a un video de Tik Tok a través del cual la dirigenta política y docente respondió a consultas de estudiantes secundarios sobre diversos temas.

Las expresiones agraviantes de Canosa fueron emitidas en la noche del miércoles 31 de mayo, en el marco de un segmento editorial.

En el video citado, Vilches respondía a preguntas sobre lenguaje inclusivo, educación sexual, legalización del uso de drogas y el sueldo de los funcionarios, entre otros temas; en un formato de "ping - pong". Dicho vídeo cosechó miles de reproducciones y visualizaciones en Tik Tok e Instagram.

https://www.tiktok.com/@lauravilchesok/video/7239916362825583878?_r=1&_t=8covP8WWZBF

“A Canosa no le gustó el videíto que hicimos con estudiantes", introdujo Vilches una respuesta a Canosa, en la que aprovechó para profundizar en los temas abordados en el intercambio con los jóvenes. "Ahí me preguntan por la legalización de la marihuana y las drogas. Algo de lo que estoy a favor, como sostenemos desde el Frente de izquierda, como una de las medidas para combatir el narcotráfico, porque no se lo combate con la persecución a quien consume o cultiva sino con legalización", indicó, subrayando que paralelamente "hay que tener una política de salud real con presupuesto para quienes tengan un consumo adictivo o problemático y además, que los puertos por donde se trafica la droga deje de estar en manos privadas que hace negocio con todas las fuerzas de seguridad".

Vilches agregó que "lo que en realidad le molesta a Canosa es que los docentes nos presentamos como candidatos para defender nuestros derechos como laburantes". Y completa: "Intuyo que algo de eso hay cuando usa los adjetivos 'berreta' y 'chapucero' como sinónimo de 'vulgar', de 'mal gusto', 'mala calidad', tal vez porque asocia eso a lo que hacemos los laburantes, los sectores populares. Como laburantes que somos, hacemos política de otra clase, en defensa propia".

Analizó la candidata que "a Canosa, como a la derecha, le molesta que defendamos la aplicación de la ESI en todas las escuelas, porque la quieren eliminar y terminar con los derechos que conquistamos. Los pone locos que apoyemos la lucha por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, porque además, son nuestras propias vidas las que están en juego. Por eso les molesta el lenguaje inclusivo y les parece un escándalo que una profe de literatura hable así".

Sobre el lenguaje inclusivo y las reivindicaciones feministas puntualmente, indicó Vilches: "La lengua no es algo fijado de una vez y para siempre en un diccionario, sino que vive y se modifica al calor de los cambios sociales, de la modificación de los sentidos comunes, de las luchas de los sectores oprimidos. Cuando la lengua se estabiliza, es porque quizás, en esas luchas de clase y de género, alguien ganó. Y sabemos, que hasta que alzamos la voz bajo el grito de Ni Una Menos, cansadas de que nos asesinaran cada 28hs como sigue sucediendo, el machismo ganaba. Pero eso cambió y nuestras maneras de decir y nombrar expresan que tampoco vamos a seguir aceptando que el lenguaje que nosotros, nosotras y nosotres usamos, nos silencie, porque sabemos que lo que no se nombra, no existe. Y la violencia machista en todas sus formas, existe".

Concluyó Vilches en su respuesta a Canosa, afirmando que este 3 de junio, en un nuevo aniversario del reclamo por "Ni una menos", se volverá a marchar "para denunciar todas las formas de la violencia, también en el lenguaje, y las responsabilidades estatales y políticas, porque son nuestras vidas las que están en juego, pese a quien le pese".

