Luis Juez: “Este es nuestro momento y no podemos desaprovecharlo”

En el lanzamiento de campaña para Carlos Paz y Punilla, y con un desbordado local partidario, el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Luis Juez, apoyó al candidato a intendente de Carlos Paz, Emilio Iosa, y a legislador provincial por Punilla, Walter Gispert.

Cada uno a su turno expresaron y coincidieron en la necesidad de transformar realidades, y los tres manifestaron que “JXC es la herramienta política para hacerlo”.

Tras las palabras de bienvenidas de Iosa y Gispert, Juez comentó: “Cómo no voy a estar contento si en Carlos Paz, donde siempre me fue muy bien, es la primera vez que hay un local con mi nombre y mi foto. Este gesto me llena de fuerza para encarar lo que nos queda de campaña con todo, sin guardarnos nada”.

Posteriormente, luego de un contacto con los medios de prensa, el candidato a gobernador se dirigió a la gente que se había agolpado en la calle. “Los cordobeses tenemos dos posibilidades. O continuamos como vamos, destrozando la salud, la educación, la seguridad, la previsión social, el ambiente o nos animamos a cambiar, a discutir todos los temas que nuestra gente quiere discutir y que el poder se niega a hacerlo, invisibilizando los conflictos o ridiculizando a quienes lo plantean o se animan a levantar la voz", aseguró.

Foto: Gabriela Yalangozian / LNM

"Hay una posibilidad. O el 25 de junio Carlos Paz elige un intendente que se involucra en los problemas de la gente o seguimos como estamos”, advirtó además. En otro de sus párrafos, el candidato aseveró: “A Córdoba le está faltando un gobierno con sensibilidad social, con empatía, con una mirada a los problemas que tienen los cordobeses y con propuestas y soluciones para resolverlos. Ese es mi compromiso con Walter Gispert que va a ser el legislador Departamental por Punilla, con Emilio Iosa que es nuestro candidato a Intendente por Carlos Paz y fundamentalmente con todos los vecinos. Los vecinos de esta ciudad que siempre me han acompañado tienen mi palabra que desde el gobierno provincial y el municipal trabajaremos codo a codo para hacer de Carlos Paz una ciudad con un gobierno sensible y empático con sus habitantes”.

Advirtiendo que este será su tercer y último intento de dejar todo en la cancha, Juez solicitó dejar todo en la cancha: “este es nuestro momento y no podemos desaprovecharlo. Yo seré el ejemplo de militancia, desde ahí les pediré que no descansemos ni un segundo”.