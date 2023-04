Elecciones: este domingo Río Negro y Neuquén eligen nuevo gobernador

Río Negro y Neuquén se convertirán este domingo en los primeros distritos del país en elegir este año a su próximo gobernador, legisladores y al resto de las autoridades provinciales, en tanto que también habrá comicios municipales en la ciudad chubutense de Trelew y en la cordobesa General Cabrera.

Las dos provincias patagónicas forman parte del lote de los 16 distritos que anunciaron un desdoblamiento de sus elecciones de las nacionales -con PASO el 13 de agosto y elecciones el 22 de octubre- e iniciarán este domingo un recorrido de domingos electorales cargados hasta fin de año, luego de una semana en la que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires confirmaron sus comicios para el mismo día que las generales.

También este domingo Trelew -la segunda ciudad en cantidad de habitantes del Chubut- y la localidad cordobesa de General Cabrera elegirán intendente y autoridades municipales.

Weretilneck, el favorito

En Río Negro, donde sus 589.251 votantes representan el 1,63% del padrón nacional, se elegirá nuevo gobernador, 46 diputados, 22 intendentes y 36 autoridades de comisiones de fomento con el sistema D'Hont entre un total de 3.303 candidatos, de 25 fuerzas partidarias.

Para gobernador competirán ocho candidatos y el oficialismo de Juntos Somos Río Negro buscará retener el poder de la mano del senador nacional y ex gobernador Alberto Weretilneck, en fórmula con el intendente de Viedma, Pedro Pesatti.

La Unión Cívica Radical acompañará la fórmula de Juntos Somos Río Negro para la gobernación, aunque presentó candidatos propios a legislador con su histórica Lista 3.

La alianza Nos Une Río Negro, conformada por un sector del Partido Justicialista rionegrino, el Frente Renovador y Nuevo Encuentro también acompañará la candidatura de Weretilneck como lista colectora y llevará candidatos propios a la Legislatura.

Cambia Río Negro, la alianza conformada por el PRO y la CC-ARI, lleva como candidato a gobernador al diputado nacional del PRO, Aníbal Tortoriello, y como vice al dirigente radical Juan Pablo Álvarez Guerrero.

En tanto, un sector del PJ se presentará bajo el sello "Vamos con Todos", integrada por los partidos Comunidad Organizada; del Trabajo y del Pueblo (PTP) y del Trabajo y la Equidad (ParTE), con la postulación de la ex diputada Silvia Horne, como candidata a gobernadora.

Unidad para la Victoria, otro sector del PJ compuesto por el Frente Grande y Kolina, llevará a Gustavo Casas, mientras los socialistas de "Somos Unidad Popular y Social" irán con el exsacerdote Rafael Zamaro.

La agrupación Primero Río Negro -referenciada con el libertario Milei- postuló al ex legislador Ariel Rivero, el Frente de Izquierda-Unidad candidateó a Gabriel Musa, el Partido Provincial Rionegrino lleva a Gabriel Di Tullio y el Nuevo Mas postuló a Aurelio Vázquez a la gobernación.

El MPN apuesta a sostener el poder

En Neuquén, más de 546 mil personas -1,53% del padrón nacional- votarán gobernador, 35 diputados, intendente municipal y concejales en 13 municipios de segunda categoría y en cinco de primera categoría, 10 integrantes de comisiones municipales, presidentes de 21 comisiones de fomento y consejeros escolares para los 14 distritos, bajo la modalidad de Boleta Única Electrónica en toda la provincia.

El candidato oficialista que representa al Movimiento Popular Neuquino (MPN) es el vicegobernador Marcos Koopmann, en fórmula con la ex vicegobernadora de la gestión de Jorge Sapag, Ana Pechén, acompañados por nueve listas colectoras.

En tanto, el diputado nacional Rolando Figueroa será el principal competidor de Koopmann, por Desarrollo Ciudadano y Comunidad, que irán como listas espejo, acompañado por la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, con siete colectoras.

El Frente de Todos (FDT) postuló al ex intendente de Cutral Có, Ramón Rioseco, junto a la diputada provincial Ayelén Gutiérrez, con cuatro colectoras.

La lista de Juntos por el Cambio está liderada por el diputado nacional Pablo Cervi (UCR) y el ex diputado provincial Jorge Taylor, mientras el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT Unidad) lleva como candidata a gobernadora a la ex diputada provincial Patricia Jure, junto al ex diputado, Raúl Godoy.

La agrupación Cumplir, que tiene como referente a nivel nacional al diputado Javier Milei, encabeza su lista con el empresario de medios Carlos Eguía y la inmobiliaria Catalina Uleri.

Se renovará la Legislatura, integrada por 35 diputados, nueve de los cuales ya no podrán renovar su mandato.

En la ciudad de Neuquén, en tanto, 9 candidatos se disputarán la elección a intendente, donde Mariano Gaido (MPN) buscará su reelección en el cargo.

Diez candidatos en Trelew

Por otra parte, en Trelew, con 86.954 electores argentinos y 1.403 extranjeros, se elegirá intendente y 10 concejales, en un proceso para el cual se presentaron diez listas de candidatos.

Los candidatos son Emanuel Coliñir (Frente de Todos), Gerardo Merino (Juntos por el Cambio), Martín Sáez (Frente Unidad Izquierda), Gustavo Mac Karthy (Frente Libertario) y Eduardo Hualpa (Frente por Trelew), mientras en forma individual se presentaron Luis Collio (Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo), Miriam Vázquez (Proyección Vecinal Chubutense), Claudio Paredes (Renovación y Desarrollo), Leila Lloyd Jones (Somos Trelew) y Hernán Sghelfi (Vientos de integración y desarrollo en acción).

11 mil electores en General Cabrera

Finalmente, en la localidad cordobesa de General Cabrera se renuevan mañana autoridades municipales, en las que el actual intendente, el radical Guillermo Cavigliasso competirá con Verónica Huppi, de Unidos por Cabrera y donde 11 mil electores están habilitados para votar.

Lo que sigue

El próximo domingo electoral será el 30 cuando se realizarán PASO en siete comunas de la provincia de Mendoza: Maipú, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán, Lavalle, San Rafael y San Carlos, mientras las generales se completarán el 3 de septiembre.

Fuente: Télam

