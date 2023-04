Liliana Olivero en representación de la Izquierda Socialista, Luciana Echevarría del MST y Laura Vilches del PTS encabezaron esta semana la presentación de candidaturas del Frente de la Izquierda Unida (FITU) con vistas a las elecciones provinciales y municipales que se realizarán en el 2023.

En la ocasión, Olivero fue presentada como la candidata a gobernadora, Echevarría como primera candidata a legisladora provincial y Vilches aspirará a la intendencia.

En este marco, las tres dialogaron con La Nueva Mañana y adelantaron las bases de su plataforma electoral de este espacio político que conquistó una banca en la Legislatura y logró hace cuatro años una banca en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.

“Creemos muy importante fortalecer el Frente de Unidad en un momento muy complicado y crítico que estamos viviendo todos los trabajadores de todo el país. También en la provincia de Córdoba, luego de 24 años de un gobierno que pretende incluso repetir este mismo modelo a nivel nacional, y que hoy está cruzado por un montón de conflictos como con los docentes o los trabajadores de la salud”, aseguró Olivero.

- ¿Qué distingue al FITU del resto de las opciones electorales?

Olivero: “Creemos que han fracasado, no solamente ´Hacemos por Córdoba´, sino también ´Juntos por el Cambio´ con Luis Juez a la cabeza junto a Rodrigo De Loredo. Y también el espacio de ultraderecha de Javier Milei y José Luis Espert, que plantean cárcel o bala y mantener o agudizar el ajuste feroz de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso, el objetivo que tenemos nosotros es fortalecer la unidad del Frente de Izquierda, con un programa económico que resuelva los problemas que tiene la clase trabajadora cordobesa. Vamos a la campaña llevando la necesidad de conformar un instrumento alternativo a los partidos patronales. Es hora de que gobierne la Izquierda junto con las y los trabajadores con una salida del FMI”.

Vilches: “Tenemos el enorme desafío de expresar ese descontento que tiene la gente hoy y que se observa especialmente en los trabajadores docentes y de salud que se concentran en la Capital”.

- ¿Cuál es la estrategia para conservar el espacio que el FITU mantiene en la Legislatura?

Echevarría: “Hacemos una valoración muy positiva del trabajo que se viene haciendo desde las bancas en la Legislatura. Venimos demostrando ser la voz de ´los que no tienen voz´, de aquellos a los que siempre se les dio la espalda en otros espacios políticos. Somos los que apoyamos cada una de las luchas y reclamos en las calles y también los que denunciamos sin pelos en la lengua todo lo que está mal dentro de la Legislatura. Creo que sí se valoran mucho todas las iniciativas que venimos presentando desde la banca abierta. Son cientos de proyectos elaborados colectivamente, con las distintas comunidades, con los vecinos y en las asambleas. Eso quiere decir que no solamente denunciamos lo que está mal sino que también acercamos propuestas concretas para cada uno de los problemas y necesidades de los sectores más postergados. Por eso hoy, más que nunca, creemos que hay que multiplicar esas bancas para que esas voces lleguen cada vez con mayor fuerza.

Como lo decía Liliana, nosotros vemos que hay una lluvia de candidatos y candidatas pero en realidad hay dos proyectos bien diferenciados: por un lado, los que vienen gobernando para unos pocos, y por el otro, la Izquierda, que es la que tiene salidas de fondo para los trabajadores, las mujeres, las minorías y la juventud. Cada banca que se conquista lo vemos como una trinchera para decir lo que muchos piensan y no pueden decir. Y queremos seguir profundizando ese trabajo en el período que viene”.

- Después de haber conquistado un espacio en el Concejo Deliberante, ¿cuál es la expectativa que se tiene para las elecciones municipales en la ciudad Capital?

Vilches: “Tenemos el enorme desafío de expresar ese descontento que tiene la gente hoy y que se observa especialmente en los trabajadores docentes y de salud que se concentran en la Capital, más allá de quien sea la patronal. Ellos expresan una bronca que no son solo de estos sectores sino que es más generalizada. Que la clase trabajadora esté bajo la línea de pobreza, que no les alcance para pagar el alquiler, es un problema acuciante en la Capital, a nivel provincial y también nacional. Pero vemos que hay una derecha que está tratando de capitalizar estas luchas, ya sea Juez y De Loredo con JxC como también Llaryora con HxC. Ambas alianzas no varían en su propuesta y el plan que tienen es llevar adelante una ley antiprotesta que frene la lucha de los sectores desocupados, de docentes y de los trabajadores de la salud, sin distinción”.

“Por eso nos parece muy importante que aquellas peleas que damos cotidianamente sean elevadas al plano político para construir una fuerza que defienda los derechos de los trabajadores y, con este fin, multipliquemos las bancas que tenemos conquistadas. Somos la única fuerza política que ha estado en cada lucha de la clase trabajadora. Y a esa derecha que hace demagogia con esto, se la enfrenta luchando, en la calle, organizados y con un programa de salida de la crisis. Que no debemos pagarla nosotros, sino aquellos grandes empresarios para los cuales gobiernan las distintas fuerzas políticas mayoritarias. Ese programa parte de desconocer la deuda externa, nacionalizar los bancos para generar un sistema estatal bancario único que preserve de la fuga de divisas, la nacionalización del comercio exterior, y en lo microeconómico, resolver el problema de la vivienda con un plan de obras públicas. No se puede resolver el problema habitacional pintando paredes y ocultar la pobreza detrás de muros de colores”.

- En el contexto actual, donde las fuerzas mayoritarias han lanzado candidatos, el FITU en Córdoba se destaca con mujeres encabezando las listas tanto para provincia como para la ciudad.

Olivero: “Sin dudas, destaca al Frente de Izquierda Unidad la participación activa de las mujeres. Y ese compromiso de salir a pelear por los derechos de las mujeres y las disidencias, también se va a ver representado en las listas de este espacio político”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]