Perdió San Martín de Tucumán y se celebra en Alberdi y Alta Córdoba

Puñito para arriba tanto en barrio Alberdi como en Alta Córdoba. Es que San Martín de Tucumán perdió en su visita a San Telmo.

Por la fecha 28 de la Primera Nacional, el elenco tucumano cayó 1-0 en su visita a la "isla Maciel".

El "Santo" había sido levemente superior a San Telmo, pero no supo aprovechar nunca sus ataques. Había tenido buenas opciones, tanto en la última parte del primer tiempo como en el inicio del complemento. Sin embargo, cuando el local atacó, golpeó. A los 9' minutos del complemento, González marcó el tanto.

Y a los tucumanos se le fueron puntos claves.

El equipo dirigido por Pablo de Muner venía de un empate como local ante Chaco For Ever, en La Ciudadela, y no aprovechó los dos partidos sin ganar del puntero Belgrano.

San Martín acumula 50 puntos en 27 partidos jugados. Este resultado le impidió acercarse más al "Pirata"; e Instituto tiene chances de poder sacarle una leve ventaja, ya que los dirigidos por Lucas Bovaglio, que el lunes visita a Güemes, también tiene 50 unidades.