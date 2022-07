Pluma Blanca: la Justicia dijo que “por el momento” no habrá desalojo

En la Audiencia Pública, el juez aclaró que no firmará la orden de desalojo hasta que no investigue las tierras o reciba orden de un Tribunal Superior.

En los Tribunales de Jesús María tuvo lugar la Audiencia Pública sobre el proceso de desalojo de la Comunidad Indígena “Pluma Blanca”. Allí participaron como oradores representantes de las comunidades originarias de Córdoba y miembros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Además de representantes de organismos de Derechos Humanos, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Por el momento, no habrá desalojo

El juez de Jesús María encargado de seguir el caso aseguró que no va a firmar el oficio de lanzamiento de la orden de desalojo hasta no visitar las tierras o recibir una orden de un Tribunal Superior.

“Yo en función de lo que he escuchado, si bien la orden de lanzamiento está firme, lo que yo no voy a firmar es el oficio de lanzamiento porque eso puede causar perjuicio. Hasta que no haya una sentencia que resuelva el fondo, si la sentencia está o no conforme a derecho, yo no voy a firmar ningún lanzamiento”, afirmó.

Además, no descartó la posibilidad de realizar otra audiencia pública para escuchar a más referentes de organizaciones y comunidades. “Una orden de lanzamiento tiene intereses en juego, quiero que quede claro que acá no hay poderosos, uno trata de hacer justicia”, expresó.

“Nosotros pertenecemos a este lugar”

En el marco de la audiencia, uno de los representantes de la Comunidad Comechingona Pluma Blanca, habló frente al juez, y explicó: “Toda esta gente que quiere agarrar las tierras que han venido impactando en nuestro desarrollo diario, siempre han atacado del lado de bienestar de uno como la comida o lo que producimos, es una persecución. Nosotros pertenecemos a ese lugar más allá de que los otros sean poderosos”.

Desde la Comunidad pidieron que se revea el caso y que se detenga la orden de desalojo. “Queremos que no se desconozca quienes somos, esos campos siempre fueron nuestros, los usamos ancestralmente”.

“Siempre hemos pasado por esto quienes venido reclamando las tierras. Los ataques a mi compañera Norma, la justicia no hizo el trabajo que se debería hacer en ese momento. Se vulnero todo el derecho de una persona que ha sido abusada”, sumó el referente. Además, se refirió al hostigamiento que sufren como la matanza de animales.

“La ley está avalando a todo el que viene haciendo maldades. Nosotros no necesitamos un titulo para decir que pertenecemos a esa tierra. Nosotros el libro que tenemos es el campo y vemos que esto ha sido una persecución, es una persecución, viene de generación en generación”, agregó.