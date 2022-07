La Comunidad Pluma Blanca rechazará en la audiencia una orden de desalojo

Una audiencia pública, convocada por la Justicia, se realizará este jueves en los Tribunales de Jesús María. En esta instancia se escucharán los argumentos de la Comunidad Pluma Blanca, que lucha contra una amenaza de desalojo y denuncia “violencia, amedrentamiento y atropellos” de parte de quienes pretenden ocupar sus tierras.

La familia López, de la comunidad Camiare Comechingón Pluma Blanca, es la que resiste el desalojo en el campo, ubicado en camino a Candonga, Comuna del Manzano, en las Sierras Chicas.

La abogada Natalia Bilbao, representante de la comunidad, dijo a Télam que la audiencia busca “que la Justicia pueda escuchar otras voces, y otros saberes, que vendrían a ilustrar, iluminar, nutrirla, ya que solamente resuelve mirando bien cerrado cuando el conflicto atañe a muchas más esferas”.

“Esto es, no solo yo dejo en la calle a una familia pobre, sino que además el mensaje social es no hay indios, y si los hay no nos importa, ni nos importa el bosque nativo ni los recursos naturales, ni el reservorio de memoria prehispánica que tiene el sector. Son todas las trascendencias que este conflicto conlleva”, explicó la letrada.

Esta audiencia pública buscará dar un giro en la dirección de esta causa, con testimonios que brindarán “argumentos sólidos en materia de derechos indígenas, procurando así la concientización de la gravedad institucional que significa seguir adelante con este fallo, que no acata o pasa por alto la normativa vigente”, sostuvo.

Fuente: Télam

