El juicio por las muertes de los bebés en el Hospital Materno Neonatal continúa en la etapa de alegatos. Este martes, los abogados que representan a la ex directora del nosocomio Liliana Asís expusieron ante el tribunal sus conclusiones. La máxima autoridad del hospital público está acusada de omisión, incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento.

El punto clave es que ante la descompensación de 13 bebés sin explicación médica, de los cuales cinco murieron y ocho sobreviven con graves secuelas, entre marzo y junio de 2022, ningún funcionario presentó una denuncia formal para que se investiguen los hechos. La defensa de Asís pidió su absolución y alegó que "no había nada que denunciar, porque no había sospechas de criminalidad". En la misma línea agregó: "En la ley penal, el encubirmiento no tiene nada que ver con no formular una denuncia".

Felipe Trucco y Federico Ferrer Vieyra, los representantes a Asís y de la médica y jefa de Neonatología Martha Gómez Flores- imputada por los mismos delitos-, señalaron que la fiscalía comenzó la investigación con la recolección de información que realizaron las acusadas. "Es contradictorio, las personas que supuestamente ocultaron fueron las que pusieron en conocimiento de la Justicia los 13 casos que conforman la instrucción", dijo Trucco.

"Es extrañó el encubridor que coopera", siguió y detalló que el siete de junio, un días después de las conocidas jornadas trágicas en las cuales cuatro bebés se descompensaron y dos de ellos murieron, Asís presentó una nota a la fiscalía que contenía una descripción de los casos y fotos de las heridas por las inyecciones. Para ese momento ya habían muerto cinco recién nacidos. Anteriormente la querella expresó que si los funcionarios hubieran denunciado antes "se habrían evitado muertes".

Entre el encubirmiento y la omisión

Sobre la presentación de dos denuncias que la fiscalía y la querella consideró aisladas y descontextualizadas, registradas el 7 de junio, el letrado valoró que "es la autoridad judicial quien debe avanzar en la investigación ante una muerte sospechosa".

Respecto al delito de encubrimiento, que establece que una persona ocultó pruebas en beneficio del acusado, Trucco indicó que "está ayuda debe implicar una conducta positiva, no una abstención de alguna actividad, por lo tanto es imposible que se juzgue por no denunciar".

En ese sentido, Federico Ferrer Vieyra sostuvo que "había un grupo de expertos tratando de resolver qué les ocurría a estos niños", y expresó, tratando de excusar la decisión de no alertar a la Justicia, que "el análisis de los peritos (sobre el cuerpo de las primeras víctimas) tardó seis meses".

"Mis representadas llegan a este juicio acusadas de omisión de deberes, incumplimiento de funcionarios públicos y falsedad ideológica, pero no viene por homicidio", reformó Vieyra y acusó a la fiscalía y los querellantes de "querer meterlas en misma bolsa" que Brenda Agüero, la enfermera señalada como la supuesta autora material de los crímenes.

Trucco pidió la absolución para Asís y también para Martha Gómez Flores, la jefa de Neonatología que firmó las actas de defunción de las vícitmas sin un motivo médico. También pidió que después de la sentencia se le otorgue el cese de la prisión preventiva -con modalidad domiciliaría- a la ex directora del hospital. Y rechazó el pedido de la abogada querellante Ana Pagliano, quien solicitó al tribunal que de dictaminarse penas de prisión efectiva las y los funcionarios sean encarcelados por riesgo de fuga.

Anteriormente, la querella solicitó la pena de 6 años de prisión efectiva para Asís, Gómez Flores y el ex ministro de Salud Diego Cardozo.

