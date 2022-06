Milei y su partido enfrentan un turbulento presente judicial

Especial para La Nueva Mañana

Sobre fines de 2021 –y también durante el presente 2022- Mariela Pérez Cesaratto ha llevado adelante denuncias sobre irregularidades en el seno interno del movimiento Libertario. La abogada -confesa simpatizante del ideario liberal, o libertario-, entrevistada por LNM, acusa a los principales allegados a Milei de acciones corruptas de diversas índoles, y define al libertario estrella, Javier Milei, como un monstruo.



¿A cuáles integrantes del espacio libertario denunció usted y cuándo lo hizo?

- Efectué una denuncia el día 28/12/2021 en contra de Nicolás Emma, Ramiro Marra, Ignacio Fioritti y otros dirigentes de CABA por adhesiones apócrifas. La causa se tramita en el expediente 8378/21 del juzgado de la Dra. Servini de Cubría.

¿De qué los acusó?

-Realicé la denuncia dado que habrían pagado la suma de $ 10.000 a una persona domiciliada en Jujuy, de apellido Paco, para ser autoridad certificante, y habrían subido al sistema federal al menos 600 o 700 adhesiones apócrifas que jamás fueron firmadas por este señor. Luego, descubrí nexos con empresas que son factorías de facturas pertenecientes presumiblemente al Dr. Lombardi -aquel coimputado con Schlenker en el conocido caso del homicidio de un dealer en una villa de Buenos Aires, hace años-.

¿Qué la motivó a realizar esta denuncia?

-La efectué -y la ratifiqué- ya que tratándose de delitos de acción pública, y siendo abogada, es mi obligación.

Usted representa como abogada –en otra denuncia reciente- a la “autoridad certificante”, Silvana Beatriz Prino. ¿Quién es esta mujer y que ha denunciado?

-La Sra. Prino es una docente perteneciente al Partido Libertario de Provincia de Buenos Aires, y fue autoridad certificante, y es quien denuncia que han abusado de su confianza y de su firma. Para que se comprenda: la autoridad certificante es uno de los más importantes en el proceso de armado de un partido político , dado que es un auxiliar de la Justicia Electoral que “certifica y da fe” de que los datos que se están manifestando son “reales”. Al cargarse información que no se corresponde con la voluntad de las personas de adherirse o afiliarse a un partido político existe gravedad institucional porque se pone en peligro el orden democrático. En ambos casos denunciados, o bien se introdujeron personas muertas, menores de edad, inhabilitados para votar o DNI inexistentes. En el caso de Provincia de Buenos Aires denuncié a Lucas Gazzotti, Bruno Galleni (apoderado), y al ex juez Juan Facuando Dominoni -quien ha sido separado de su cargo por varios casos de acoso sexual y violencia de género-. La denuncia de la señora Prino tine el número de expediente 9329719; y el Juez Ramos Padilla ya ha elevado todo a la fiscalía correspondiente.

¿Por qué Milei es requerido en calidad de testigo y no de imputado?

-Porque como testigo está obligado a decir la verdad. No tiene el derecho a no decir la verdad que tiene un imputado en una indagatoria.

¿Usted está vinculada al espacio libertario?

-Mi vinculación con el Partido Libertario (PL) comenzó desde Córdoba, por las redes sociales, siguiendo, en principio, a su máximo referente, Javier Milei; ya el año pasado me vinculé, a través de Lilia Lemoine, con algunos referentes encargados del “armado” del espacio en el interior. En principio me ofrecí para –solamente- obrar como apoderada.

¿Qué pasó luego de esa primera aproximación al PL? ¿Cómo llegó a denunciar a algunos dirigentes del espacio?

-Comenzaron a presentarse situaciones internas muy difíciles cuando comenzó a hacerse evidente que desde CABA una pequeña camarilla quería dictaminar todo, incluyendo a referentes por mera “amistad”, cercanía o intereses económicos de Javier Milei, quien exigía pagos en dólares por sus supuestas clases abiertas de economía. A mí me prometieron federalismo y capitalismo; y el federalismo no se cumplió, y el capitalismo solo funciona para que una camarilla -al interior del espacio- cobre en dólares. Ambas situaciones me decepcionaron, tanto a nivel nacional como local.

¿Quiénes conforman la dirigencia libertaria en Córdoba?

-En realidad no se sabe bien quiénes son -o no son-, ya que va cambiando el tablero semana a semana, con gente que son demócratas, peronistas, ex PRO, algunos Ucedé que pasaron al PDN -actualmente intervenido-, y otros que diciendo ser libertarios alquilaron sellos para ir en las pasadas elecciones con la parte más reaccionaria de la derecha católica con un sello “prestado” -hay quienes dicen que “alquilado”, pero a esto no lo sé con certeza.

¿Cuál es su rol dentro actual dentro del espacio libertario?

-Personalmente estoy en la mesa de Juntas Promotoras de Partidos Libertarios del interior; y, en tanto abogada, soy apoderada de Avance Federal (no se le pudo poner Partido Libertario en su momento porque tal nombre estaba bloqueado y caducado).

¿Cómo definiría la co

nducta de los seguidores del libertarismo?

-Si bien existe un núcleo duro adherido a los ideales de federalismo, libertad y capitalismo, otra gente se ha decantado, o bien por esperar, o bien por “subordinarse ciegamente” a cualquier cosa que diga o requiera Milei, lo que en sí mismo es una contradicción con cualquier idea liberal.

¿Usted habla de un uso indebido de una base de datos apócrifa -o “trucha”-? ¿Para qué habría sido usada y quiénes estarían implicados en el uso de la misma?

-El uso de base de datos truchas se hace para acelerar el proceso de adhesiones y obtener la personería provisoria. Hay que preguntarle a Nicolás Emma, Ramiro Marra, Bruno Galleni y los otros denunciados por qué hicieron esto.

Silvana Beatriz Prino es denunciante en una causa iniciada contra dirigentes libertarios; es representada por la abogada cordobesa Mariela Pérez Cesaratto.

¿Qué la motivó a denunciar a dirigentes del partido en el cual usted militaba; y contra quiénes se hizo la denuncia?

-Me motivó darme cuenta que habíamos sido engañados en nuestra buena fe, uso el plural porque el Dr. Galleni desde el momento inicial mintió al respecto, a las autoridades certificantes, a los afiliados que se ofrecían voluntariamente para tareas administrativas y a los empleados administrativos de su estudio que los dedicaba a tareas del partido (constan fotos en el expediente de la denuncia que dan fe de esta situación). La denuncia se hizo en contra de varios miembros de la Junta Promotora del Partido Libertario (Bs.As.) por diferentes motivos: primeramente, estando en el quincho de mi casa el Dr. Galleni cuando le estaba pasando un informe de cuántas fichas de adhesión había cargado, le pregunto si estas eran todas las fichas que había y me responde que había varias en poder de varios referentes de la provincia pero que si no alcanzaban “íbamos a cargar” de la base de datos trucha, a lo cual pregunto si la habían obtenido pagándole a un hacker y me aclaró que la había obtenido el Dr. Nicolás Emma, presidente del Partido Libertario CABA, de una escribanía de CABA de la cual desconozco mayores datos. El uso de ese tipo de información no fue una decisión de un par de lobos solitarios, por eso se hace una denuncia por asociación ilícita, son varios que tuvieron que estar al tanto de lo que se estaba haciendo y son los denunciados.

¿Por qué Ud. decidió ser representada por la Dra. Mariela Pérez Cesaratto? ¿Cuál es el vínculo entre usted y ella?

-A la Dra. Pérez Cesaratto todavía no la conozco en persona, fundamentalmente la elegí para evitar la camarilla geográfica que se da en la práctica de la abogacía, la distancia geográfica me aseguraba que no se conociera el letrado que me iba a patrocinar en el lugar donde se iba a presentar la denuncia, además creo que tiene la personalidad necesaria para esta demanda. El vínculo se basa netamente en los puntos en común ideológicos que tengo con la Dra. Pérez Cesaratto; ambas somos libertarias, ambas somos federalistas. Yo planteé mi renuncia mencionando mi desacuerdo con puentear a las Juntas Promotoras de diecisiete provincias para demostrar que la camarilla digitada de Buenos Aires me parece extremadamente anti-liberal / libertario, y para mostrar que por sobre todas las cosas tenemos la valentía para enfrentar a los que usan el nombre del liberalismo en vano.

