Crímen vial de Circunvalación: "Necesitamos un cambio de paradigma"

Este jueves, frente a Tribunales I, familiares de las víctimas del crimen vial de Avenida Circunvalación, por el que está siendo juzgado Alan Amoedo, compartieron en conferencia de prensa expectativas sobre el desenlace de la causa cuya sentencia se leería este viernes.

En la etapa de alegatos, la Fiscalía, a cargo de Gustavo Arocena, y la querella que representa a las familias de las víctimas fatales, Sol Viñolo y Agustín Burgos, y a la sobreviviente Fernanda Guardia; coincidieron en calificar el hecho como un crimen vial, que debe juzgarse bajo la figura de "homicidio simple", para diferenciarlo de un accidente o un acto de imprudencia.

Empero, la Fiscalía solicitó una pena de nueve años de prisión para el acusado y la querella, de 20.

La defensa, en tanto, pidió que a Amoedo se lo juzgue por "homicidio culposo", una figura que permitiría que se le aplique una condena excarcelable.

"¡Que se defienda la vida!"

En la conferencia de prensa, que se desarrolló en el frente de Tribunales I, estuvieron presentes los padres de Sol Viñolo y también de Agustín Burgos (que llegaron desde Jujuy, de donde era oriundo Agustín, para declarar y presenciar el juicio). También se sumó Fernanda Guardia.

Natalia Lescano, madre de Sol Viñolo, expresó que lo propuesto por la defensa de Amoedo sugiere "que no haya conciencia y que no haya cambio".

Precisamente, subrayó Lescano que tanto la Fiscalía como la querella demandan un "cambio de paradigma". Apuntó que así como el movimiento feminista logró, a fuerza de movilizaciones, que se dejara de considerar crímenes pasionales a los femicidios, aquí se puede avanzar en el mismo sentido.

"Hay personas que utilizan el auto como si fuera un arma, alcoholizados y drogados, incumpliendo todas las normas reglamentarias de la conducción; y después son beneficiados por el Estado y la Justicia. Es necesario que empiecen a entenderse estas acciones como dolosas", sentenció.

En el mismo sentido, Fernanda Guardia subrayó: "Necesitamos un cambio de paradigma, que se defienda la vida y que Amoedo vaya preso. Está la evidencia, no hay dudas de que fue él quien cometió este tremendo crimen. ¡Queremos resoluciones ya!"

Solidaridad colectiva

Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, pasó por el lugar la manifestación del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), que hizo un alto para manifestar su solidaridad con las familias, al grito de "¡Justicia! ¡Justicia!".

Ante este gesto, visiblemente emocionado, Carlos Viñolo, papá de Sol, expresó a La Nueva Mañana: "Se me puso la piel de gallina porque Sol era una militante, y sentí ese estar con ella y recibir el apoyo de la lucha. Pero también significa que la gente no tolera más esto y quiere cambiar. El juicio fue contundente, la defensa dijo aberraciones, defendiendo el crimen, que se siga matando en auto. Nosotros les dijimos a los jueces que tienen la oportunidad de cambiar, de defender la vida, de que la gente empiece a tener un chip nuevo. No es cierto, como dice la defensa, que deben aplicar justicia sin pensar para adelante. Todo lo contrario, si aplican justicia verdadera, se va a generar un cambio pedagógico; que se meta un chip nuevo en la gente, que matar en auto, si estás borracho y no cumplís con las normas viales, es tan grave como matar con un arma".

Finalmente, adelantó que tienen pensado generar acciones para comprometer a las automotrices también en este cambio de paradigma: "Así como en su momento las tabacaleras tuvieron que empezar a poner un sello en los paquetes de cigarrillos que dice que fumar puede provocar cáncer, acá tendría que haber un sello que diga que si no cumplís las normas viales, esto se convierte en un arma".

