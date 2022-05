Países del Caribe faltarían a la Cumbre de las Américas si hay exclusiones

Países de la Comunidad del Caribe (Caricom) anunciaron que no asistirán a la Cumbre de las Américas de junio en Estados Unidos, si no se invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos?", objetó el presidente de México

Los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) anunciaron este jueves su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, que se celebrará el mes próximo en Estados Unidos, si persiste la anunciada intención del país anfitrión de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, expresó que si el presidente Joe Biden excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas, los 14 países nucleados en la Caricom no asistirán al encuentro, publicó la agencia de noticias cubana Prensa Latina, que cita al portal Venezuela-news.com.

El diplomático aseveró que “al igual que si se sigue reconociendo a (el denominado presidente encargado de Venezuela, Juan) Guaidó, varios estados del Caribe no irán. La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no”.

“Esta no es una reunión del gobierno de Estados Unidos, es una cumbre de todos los jefes de Estado del Hemisferio Occidental”, puntualizó Sanders.

La Casa Blanca descartó el lunes último invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que “no respetan” la democracia, según dijo el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols.

#Cuba agradece y comparte preguntas de @lopezobrador_ en #LaMañanera: "...cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos. ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¡De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite? pic.twitter.com/Ahe2ejr0Kh — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2022

Esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel respaldó la denuncia sobre la posible exclusión de la isla de la reunión, prevista para el 8, 9 y 10 de junio próximo.

A través de su cuenta en Twitter, destacó las declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien señaló las presiones de Washington sobre numerosos países de la región que se oponen a esa decisión.

“Los grandes retos de la humanidad no se solucionan mediante la confrontación y la violencia, sino mediante la solidaridad y cooperación”, aseveró Díaz-Canel.

Igualmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció para que se incluyeran a todos los países en la Cumbre de las Américas.

“¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?”, objetó López Obrador.

Fuente: Télam

