Tragedia de Circunvalación: “Sol, mi hija, no perdía ningún día de su vida”

“Siento un contraste absoluto”, dice Carlos Viñolo unos días antes del 3 de abril, la fecha en que su hija debería cumplir 30 años. “Ella muere por culpa de un asesino que vivía de modo medio turbio. Amoedo es una persona que se filmaba alcoholizándose, ligado al mundo de las drogas, una persona que necesitaba andar a alta velocidad para mostrar quién era. En cambio, Sol era una luchadora consciente por una vida mejor. Ella luchaba”, agrega.

“No es lo mismo cuando se te muere un hijo por un accidente, que cuando te lo matan. Acá hay dos muertes provocadas por un personaje, drogado, adelantándose y sin importarle nada la vida de los demás, y que la Justicia venga a decir que lo deja libre es insoportable, intolerable”, dice Viñolo a este medio sobre el acusado a quien nunca se le aplicó la prisión preventiva durante la investigación, tal como reclamaron las familias de las víctimas.

Ese lunes 17 de mayo de 2021, además de Sol, también perdió la vida su amigo Agustín Burgos. Su pareja Fernanda Guardia -que también fue embestida-, con lesiones gravísimas fue la única sobreviviente. Con 2.07 gr/l de alcohol en sangre, Amoedo había sobrepasado a varios vehículos en Avenida Circunvalación a más de 140 kilómetros por hora, pocos metros después de esas maniobras, arrolló a los tres jóvenes. Fue el único involucrado que resultó ileso, salió del vehículo y mezclándose entre la gente, se quedó mirando la escena como si fuera un testigo más.

El próximo 17 de mayo, el día que se cumplirá un año del crimen vial, iniciará el juicio en su contra luego que la Cámara novena del Crimen le rechazara el pedido de Probation o suspensión del proceso.

El juicio por el crimen en Circunvalación iniciará el próximo 17 de mayo, cuando se cumpla un año de la tragedia. Foto: archivo

El dolor

“Es un momento re difícil de atravesar”, dice Carlos mientras recuerda a su hija y como si fuera un ritual para traerla de nuevo, mira sus fotos, hojea sus escritos de antropología y los comparte, habla de su compromiso político, el amor por la poesía, la murga, la vida. “A veces frente al dolor uno le busca la vuelta y yo ahora estoy tratando de llevar adelante la antorcha de mi hija”.

“Sol era una persona comunicativa, autónoma, hablábamos mucho de planes en conjunto. Yo soy arquitecto y en el último tiempo, estábamos trabajando en un proyecto de fusión entre la antropología y la arquitectura. Pensando en intervenir una calle de Río Ceballos, donde ella vivía con Fer, también pensábamos hacer un viaje a Mendoza por un proyecto de espacios urbanos. Todo eso quedó ahí”, dice Carlos.

"Fotos Sol", dice el CD con imágenes de Sol Viñolo durante su paso por la murga "Caprichoso Rejunte", que le entregó el fotógrafo Juan Ravassi al padre de joven poco después de la tragedia. Foto: gentileza Juan Ravassi.

Dos días antes de morir, Sol había escrito en su computadora: “Por una antropología de lucha y sangre”, su papá leyó el escrito tiempo después y volvió a calar en él la visión social y de militancia que tenía su hija. Con el antropólogo Gustavo Sorá a la cabeza, quien dirgía a Sol en su tesis de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, en una investigación sobre la poesía trans, se logró recopilar algunos textos y publicar un ensayo reflexivo sobre la génesis y el desarrollo de las experiencias de Sol como etnógrafa y como militante del Partido Obrero.

“Sol era una persona enamorada de la vida, mi hija no perdía ningún día de su vida” dice Carlos y agrega: “Creo que el mejor homenaje que puedo rendirle es tomar su bandera y seguir adelante para que esto cambie, porque esta impunidad que el poder judicial viene dejando es con el dolor de muchísimas familias”.

Los siniestros viales son la principal causa de muerte en los menores de 35 años y muchos de ellos son muertes provocadas por el consumo de alcohol, drogas y alta velocidad. “Nosotros vamos a luchar para que esto cambie”, indica el papá de Sol y agrega que las tres familias están unidas en esto y tienen el apoyo de muchísimas familias más: “No vamos a dejar pasar la impunidad de la muerte de Sol, la de Agustín y la de tanta gente, porque son miles y miles y muchas son invisibilizadas”.

"A mi hija le faltaba poco para terminar su doctorado. Junto con Fer mientras hacían la tesis, estaban buscando un formato nuevo y social", cuenta Carlos. Foto: gentileza

Crímenes viales

El 17 de mayo, cuando inicie el juicio, familiares y amigos realizarán un acampe frente a Tribunales I, en plaza Paseo Sobremonte, para reclamar al Tribunal Superior de Justicia, que aplique los cambios necesarios para hacer justicia por las víctimas de crimenes viales. “Como decimos nosotros, es por Agus, es por Sol, es por Fer pero también por vos y tus amores porque esto es para que no haya tantas muertes ni impunidad”, explica Carlos.

En ese marco, es que familiares de las víctimas piden que durante el proceso se tenga en cuenta el “dolo indirecto” a la hora de juzgar a Amoedo. “Nosotros queremos el cambio, no somos una familia vengativa, no pasa por venganza, queremos que esto cambie, que se empiece a diferenciar lo que es accidente de lo que es asesinato con dolo”, expresa el papá de Sol y agrega que tiempo después de la tragedia, las familias realizaron una recorrida por los colegios, con un video de siete minutos donde explican lo que significa el crimen vial con dolo indirecto: “Los chicos los entienden increíblemente, y ahí es donde nos preguntamos: un niño entiende que acá hubo un crimen y ¿el poder judicial no lo entiende?”.

“Continuamos las antorchas de Sol y Agustín”, indica el papá de la joven. Foto: gentileza.

En esa línea, a mediados de marzo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue admitida en la causa bajo la figura de Amicus Cureau y otorgará a los jueces argumentos de relevancia pública a través de sus expertos. En 2020, el organismo presentó el proyecto de ley Tahiel, con el cual se intenta crear la figura de “Homicidio vial”, que implicaría una pena entre ocho y 25 años de prisión que a diferencia del crimen culposo, por lo cual está acusado Amoedo, contempla una pena de entre tres y seis años. Por el momento, la iniciativa impulsada por la ANSV, permanece en la Comisión de Legislación Penal en Diputados de la Nación.

“La diferencia entre un accidente vial y un crimen es lo que nosotros queremos cambiar. Que no le pase a nadie más, que nadie tengan estas llamadas telefónicas donde te avisan que a tu hijo, a tu pareja, o tu hermano, lo mataron en la ruta”, indica Carlos y agrega: “Cambiar algo para defender la vida, es el mejor homenaje a la Solcito".

Noticia relacionada: