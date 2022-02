Apertura de sesiones: críticas de las legisladoras Echevarría y Agüero

Al coro de legisladores radicales que objetó este martes el discurso del gobernador Juan schiaretti se sumaron este jueves, con otros planteos, las legisladoras de izquierda Luciana Echevarría y Noelia Agüero.

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unida, que ingresó al recinto con una remera exigiendo Justicia Para Luana, cuestionó duramente el discurso del gobernador en la apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba. “Aunque no teníamos ninguna expectativa en este discurso, el nivel de cinismo y caradurez del gobernador sorprende. Es vergonzoso que en una provincia absolutamente devastada económica, ambiental, social y sanitariamente, que hace más de 20 años gobierna el partido de Schiaretti, el gobernador no haya tenido ni un mínimo de autocrítica y haya depositado todos los problemas afuera", señaló Echevarría.

La parlamentaria consideró a la vez que "lo más preocupante es que en este supuesto enfrentamiento entre la nación y la provincia los únicos que pierden son los trabajadores, con más ajuste, tarifas e impuestos más caros, más pobreza y desocupación. Para ninguno de esos problemas el gobernador aportó soluciones, sólo propuestas de campaña electoral y promesas que todo el mundo sabe que no va a cumplir”.

“Hubo importantes temas ausentes, como la destrucción ambiental, el gatillo fácil, la violencia de género. Mientras miles se movilizan a lo largo y ancho de la provincia exigiendo respuestas sobre estos flagelos, el gobernador no dijo nada y bien sabemos que su silencio es absolutamente cómplice. Y también hubo mentiras lisas y llanas: la promesa de construcción de nuevas escuelas, mientras las existentes se caen a pedazos; las 10 mil viviendas, cuando hace 3 años prometieron 25 mil y no hicieron ni una; la conectividad para todos, cuando no logró comprar ni 50 mil notebooks", se explayó.

La parlamentaria del MST bregó por " medidas reales, que partan de tocar los intereses de los poderosos, de los empresarios amigos de Schiaretti que siempre se llevan la mejor tajada y se vuelquen todos esos recursos a vivienda, salud, educación y trabajo, para resolver en serio la crisis que vivimos”.

Agüero, por su parte, dijo que "Schiaretti dio un discurso para la tribuna" y que "defendió una política que garantiza mayores ganancias a los grandes grupos empresarios para quienes ahora pide la eliminación de retenciones". "Todo esto en base a mayor ajuste, salarios de hambre para el pueblo trabajador, precarización laboral y continuar sumiendo en la miseria a nuestra provincia, como lo venimos denunciando desde la banca de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad", completó.

La legisladora criticó que Schiaretti "no tuvo ni una sola palabra sobre los gravísimos temas que aquejan a las mayorías populares: salarios de miseria, jubilaciones de indigencia, crisis habitacional y ambiental, y un largo etcétera. Tampoco se refirió al reciente acuerdo mafioso con el FMI que profundizará el ajuste vigente afectando también a Córdoba, que no es ninguna isla".

"No existe ninguna grieta con el Gobierno de Alberto Fernández, a quien hoy le reclamó subsidios cuando durante años el PJ cordobés no sólo votó las leyes antipopulares sino que acompañó todas las medidas políticas de este gobierno y del anterior", finalizó.

A las parlamentarias se agregó vía Twitter su colega Soledad Díaz García, quien también fustigó el discurso de apertura en duros términos.

Otra vez @JSchiaretti hablando de política de género pero de sus funcionarios misóginos, violentos y abusadores no se dice nada. Con un Ministerio de Mujeres a cargo de Claudia Martinez todo verso y encubrimiento. Consejo Autónomo electo por mujeres y diversidades. #NiUnaMenos — Soledad Diaz Garcia (@SoleDiazGarcia) February 1, 2022

