Se oficializaron los armados electorales: comienza el juego

Todo se va a terminar de precisar en apenas una semana. El 24 de julio se definirán los nombres de candidatos y candidatas para las próximas elecciones legislativas. Sin embargo, el pasado miércoles se oficializaron los frentes y las alianzas electorales que empezaron a trazar el campo de juego por el cual sólo resta saber la forma en que se distribuirán los jugadores. ¿Cómo quedó conformado cada frente y qué hay detrás de cada movimiento?

Juntos por el Cambio

Si bien Juntos por el Cambio sumó aliados y adherentes a su tradicional cuarteto, lo más importante no parece estar en la confirmación de una alianza de la que naturalmente nadie se quiere bajar. Lo más relevante es el reglamento que el PRO, la Colación Cívica, el juecismo, el radicalismo, Primero la Gente y el Partido Liberal Republicano para definir la forma en que se repartirán las ubicaciones en las listas luego de las (cada vez menos evitables) primarias abiertas.

A saber, la división se hará a partir de binomios, que se pondrán en consideración si la lista de la que forman parte logra superar el piso del 25% de la totalidad de votos recibidos por la alianza en los comicios. Las primeras dos ubicaciones de la boleta definitiva será para el hombre y la mujer que más votos saque en la interna, el tercer y cuarto casillero se llenarán con los primeros nombres de la lista que se haya ubicado en segundo lugar en la elección, siempre y cuando haya superado el piso establecido. Del quinto al noveno, la cosa cambia porque ya se comienza a aplicar el sofisticado sistema D’hont que se utiliza tradicionalmente en la política para repartir bancas en los poderes legislativos.

Ese acuerdo persigue como fin último evitar la interna. Al riesgo de no superar el piso y quedar afuera de todo se suma la situación que se dará entre los y las postulantes a la Cámara alta. El que gana se lleva todo, el que pierde, queda esperando en las suplencias. Con la mejor de las suertes.

Negri, Mestre y De Loredo, ahí está la cuestión

El problema que presenta el mencionado razonamiento es que ninguno de los aspirantes de la coalición opositora anda por estas horas carente de confianza. Todos llevan en su celular al menos un par de encuestas que los presentan como seguros ganadores, y se las muestran a todo el mundo. Sobre todo a los referentes nacionales.

Ahí están los tres radicales que por estas horas parecen tener las llaves para los acuerdos y las rupturas: Mario Negri, Ramón Mestre y Rodrigo De Loredo. El actual diputado no tiene ningún empacho en repetir que es el candidato que mejor mide, por eso las cartas que le muestran en las oficinas porteñas no se sientan a discutir ese tema. Alaban su tarea como jefe del interbloque de Juntos por el Cambio y le hacen saber el protagonismo que podría perder si logra saltar un espacio dominado por el oficialismo y presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, no lograron convencerlo. Si es cierto que hay un rejuvenecer del radicalismo a nivel país, Negri no quiere verlo desde afuera.

Entre Ramón Mestre y Rodrigo De Loredo, la discusión es un poco más complicada. Los dos están convencidos de que se merecen estar a la cabeza de una lista que aspire a la Cámara de Diputados.



Hacemos por Córdoba

En diez días se tendría que confirmar la candidatura de Alejandra Vigo al Senado de la Nación y la de Natalia De la Sota a la Cámara de Diputados. Hacemos por Córdoba terminó el miércoles con el pecho inflado. Juntó más sellos que ningún otro frente electoral y se presentó como el espacio con mayor amplitud ideológica de toda la oferta electora cordobesa. Si eso es una virtud o no, es otra discusión.

De todos modos, el PJ cordobés será la fuerza que concentre el poder de decisión. El justicialismo, el Partido Demócrata Cristiano, el MID, el Partido FE, Compromiso Federal , el Movimiento de Acción Vecinal, el Partido Liberal Republicano, el Partido Socialista, el GEN, PAIS, Unite por la Libertad y la Dignidad, el Frente Federal de Acción Solidaria, el Vecinalismo Independiente, Estamos, la Unión Vecinal Federal y APEC son los 16 partidos con los que Hacemos por Córdoba buscará arruinar los planes del Frente de Todos, impedir la reelección de Caserio, proyectar al schiarettismo en la política cordobesa de la mano de una Vigo que podría tener seis años en el Senado, y envalentonarse para empezar a pensar en la sucesión del 2023.

Pese a que los cinco o seis nombres más importantes de las listas schiarettistas ya están expuestos en la mesa en la que se toman las decisiones, el equipo estratégico del cordobesismo va a esperar a que el Frente de Todos dé el primer paso. Ahí está la discusión real del panperonismo provincial, la sucesión se va a negociar, la unidad del peronismo nacional y el provincial es casi una movida obligada de cara a los años por venir.

Frente de Todos

Martín Gill

Sin un puñado de viejos aliados que saltaron a las filas del schiarettismo, el Frente de Todos terminó cerrando un armado de nueve partidos que se sustenta en la base histórica del kirchnerismo cordobés y suma aliados desde el campo social con militancia territorial. El Partido para la Victoria, el Partido Comunista, el Partido Frente Grande, el Partido Patria Grande, el Partido Intransigente, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido Nuevo Encuentro para la Democracia y la Equidad, el Partido Kolina y el Partido Solidario son los sellos con los que el oficialismo nacional irá a la discusión para retener una banca en la Cámara alta e intentar sumar votos cordobeses al bloque mayoritario en Diputados.

También aquí se descuenta que habrá un acuerdo que establecerá los nombres de hombres y mujeres que formarán parte de las listas. Para eso, por estas horas, también se espera la palabra del propio Presidente de la Nación. Puntualmente, el hombre apuntado es Martín Gill, actual secretario de Obras Públicas de la Nación. Según comentan en las filas del Frente de Todos, el Presidente también “recomendó” algunos nombres. Nada definido hasta el momento.



La izquierda

Finalmente, la izquierda no alcanzó el acuerdo pretendido para formar un gran frente electoral y el FIT Unidad repetirá su esquema de alianza para estas elecciones legislativas, tal como se confirmó horas previas al vencimiento del plazo para la oficialización de frentes y alianzas en la Justicia Electoral.

El Nuevo MAS de Manuela Castañeira se lanzaba en todo el país con una conferencia nacional (Julia Di Santi y Eduardo Mulhall serán los candidatos en Córdoba) cuando el Partido Obrero, la Izquierda Socialista, el PTS y el MST firmaban el acuerdo por el cual volverán a competir unidos, tal como lo hicieron en la elección general del año 2019. El espacio es otro de los que todavía no definió la forma en que el frente se presentará a las PASO de septiembre. Aunque todo parece indicar que el MST perderá en su posicionamiento de “dar las discusiones de frente a la gente” y que se terminará imponiendo una lista de unidad que democratizará el acceso a la representación a partir de la ya característica rotación de bancas.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]