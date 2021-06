Tarifas de gas en Córdoba: 645 mil hogares tendrán rebajas de hasta 50%

Especial para La Nueva Mañana

En lo que representa un verdadero cambio de paradigma con relación al desvarío que imperó en las tarifas de los servicios energéticos durante los cuatro años del Gobierno de Juntos por el Cambio, la administración de Alberto Fernández decidió ponerles fin a las alocadas tarifas del gas con un modelo distribucionista y progresivo sin que afecte las arcas del Estado nacional.

De esta manera, el Gobierno actual abandonó la normativa en materia de regulación tarifaria que dejó vigente el Gobierno macrista y resolvió acompañar a los sectores sociales azotados por la crisis economía heredada y agravada por la pandemia, y dispuso el congelamiento de las tarifas de gas durante el primer año de su mandato, decidió aumentar mínimamente el servicio un 6% para lo que resta de 2021 y amplió el universo de beneficiarios del régimen de tarifa diferencial de los consumos residenciales que integran el mapa de zonas frías del país, con el proyecto de ley que acaba de aprobar la Cámara de Diputados.

El proyecto incluye por primera vez a Córdoba y va beneficiar con descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento del valor de consumo de gas a 644.213 hogares distribuidos en 13 departamentos: Calamuchita, Capital, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Cabe destacar que Córdoba sufrió una caída del 6% en el consumo de gas natural de usuarios residenciales ente 2016 y 2019 respecto al cuatrienio anterior, que fue el de mayor consumo desde 1996. Incluso la caída fue superior a la registrada a nivel país, que fue del orden del 4%, según el Informe de Consumo de Usuarios Residenciales de todo el País entre 1996 y 2019, publicado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Sin embargo, de acuerdo con lo registrado en el Informe de Tarifas del Gas 2016-2019, a partir de 2016 se anota la primera y mayor caída en el consumo de gas por parte de usuarios residenciales cordobeses, que puede explicarse entre otros factores por el exponencial aumento en las tarifas, que incidió de manera profunda en la posibilidad de este universo de usuarios de pagar las facturas mensuales.

Tarifas más equitativas

En este sentido, para el diputado del Frente de Todos Eduardo Fernández, el único legislador cordobés cofirmante del proyecto de ley de ampliación del régimen tarifas diferenciadas de gas para las zonas frías aprobado en la Cámara baja, al ser consultado por La Nueva Mañana sobre la importancia de este proyecto señalo que “lo que se busca es revertir la situación que se dio en el pasado reciente en el que los argentinos y argentinas no podían pagar los aumentos increíbles de las tarifas de gas”.

Además, aclaró: “Si bien como Gobierno estamos en la tarea de lograr cuadros tarifarios más justos a través de la segmentación de los usuarios, no podemos persistir en desigualdades, queremos poner un poco de equidad, porque hace 20 años que las ciudades con bajas temperaturas pagan el adicional en las facturas para el fondo fiduciario, para el subsidio de consumo residenciales de gas y no reciben el subsidio, que solo recibían la Patagonia, Malargüe y la Puna”, explicó al defender la ampliación del régimen de tarifas diferenciadas a otras provincias entre ellas a Córdoba.

Fernández: “La medida no representa ninguna carga extra para el Estado nacional porque la ampliación del sistema se financiará con el recargo de casi 1 punto sobre el precio del gas natural comercializado en todo el país, lo que significará un aumento de 0,5% en cada factura”. (Foto: Javier Imaz - LNM)

También Fernández consideró que “este un reclamo histórico” de varias ciudades cordobesas ante el Enargas para acceder a este régimen que va a beneficiar a cerca de 650 mil usuarios conectados a la red de gas natural que están alcanzados por el proyecto de ley, “pero el beneficio toma una magnitud muy superior si se tiene en cuenta la cantidad de familias que se abastecen a través de gas envasado en los departamentos incluidos”.

Asimismo, el diputado cordobés salió al cruce de las críticas al financiamiento de los subsidios al evaluar que “no representa ninguna carga extra para el Estado nacional porque la ampliación del sistema se financiará con el recargo de casi 1 punto sobre el precio del gas natural comercializado en todo el país, lo que significará un aumento de 0,5 % en cada factura”.

Los alcances del proyecto de ley

Con las medidas que tomó el Gobierno nacional en materia tarifaria y que también alcanzan a la provincia de Córdoba, el presidente Alberto Fernández expresó en un acto la semana pasada: “Tengo la tranquilidad de que con las tarifas cumplí con los argentinos” y criticó las políticas aplicadas durante la administración de Cambiemos.

“Si hubiera seguido lo que indicaba la normativa en materia de regulación tarifaria que dejó vigente el gobierno anterior, tendríamos que haber aumentado 160% la tarifa de gas y 180% la de electricidad. Y ese 160% de gas se convirtió en 6% y ese 180 se convirtió en 9%. Lo hicimos porque sabemos que han hecho un enorme esfuerzo y no podemos pedirles más”, comentó.

En tanto, con la iniciativa de tarifas diferenciadas para el régimen de zonas frías aprobada por Diputados, que originalmente se otorgaba a la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, y que se amplió a 13 departamentos de la provincia de Córdoba, el resto de Mendoza y algunos departamentos de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, y localidades cordilleranas de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, se plantea como un beneficio progresivo según la condición económica de los hogares.

El nuevo régimen disminuiría la factura de gas por redes de los usuarios y usuarias residenciales en un porcentaje del 30 o 50 por ciento, dependiendo de la condición económica de cada usuario.

Para los usuarios residenciales que encuadren en alguno de los siguientes criterios de elegibilidad, se les aplicará una tarifa reducida al 50% del cuadro tarifario pleno: Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; Titulares de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; Usuarios y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social; Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro (4) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo; Electrodependientes, beneficiarios y beneficiarias de la Ley N° 27.351; Usuarios y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares de la Ley N° 26.844; Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza y Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Al resto de los hogares con tarifa diferencial incorporados percibirán un descuento del 30% sobre la tarifa plena.

El aumento en la tarifa de gas durante el Gobierno de Macri fue de 1.046%

El informe del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) respecto al aumento tarifario del gas natural durante el macrismo indica que “entre enero 2016 y octubre 2019, la factura promedio de los usuarios residenciales (todas las subcategorías) y para un consumo mensual promedio, registró un incremento superior a la inflación acumulada en cada período.

De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), Nivel Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en 2017 la inflación acumulada fue de 24,8% en comparación al 74,6% de incremento interanual en la factura promedio residencial 2017-16, tres veces por encima de la inflación; en 2018, la inflación acumulada fue de 47,6% en comparación al 86,9% de incremento en factura promedio 2018-17, casi dos veces por encima de la inflación. El salto más significativo en las facturas medias ocurrió en abril 2016, cuando el ex Ministerio de Energía y Minería de la Nación aprobó los nuevos precios en el punto de ingreso al sistema de transporte para el gas natural (PIST), representando un crecimiento del 241% de dichas facturas en relación a enero del mismo año. Debe recordarse que, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016, dicho aumento no fue aplicado. Entre enero 2016 y abril 2019, última actualización semestral, la factura promedio residencial aumentó 1.046%, equivalente a unos $1.213 adicionales en dicha factura”.

