La Cámara de Comercio asegura que en pandemia se perdieron 170 mil empleos

El presidente de la CAC, Mario Grinman, describió como "terrible" la situación en el sector y consideró que es producto de una "larga cuarentena, que no rindió el año pasado".

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, describió este lunes como "terrible" la situación en el sector y consideró que es producto de una "larga cuarentena, que no rindió el año pasado".

Además, alertó que "si esto sigue así va a estallar todo en la economía, y en el sector de las pequeñas y medianas empresas".

Grinman lamentó que desde que comenzó la pandemia cerraron 30 mil comercios en el país, lo que equivale a entre "150 y 170 mil puestos de trabajo formales, que fueron a engrosar los millones que ya estaban desocupados", en diálogo con Luis Majul en el programa Esta Mañana, que se emite por Radio Rivadavia.

"Esto fue la gotita que rebalsó el vaso", sostuvo respecto de las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus y un nuevo cierre de los comercios en AMBA, y provincias como Córdoba y Mendoza.

Aclaró que no hablaba de "un brote de violencia de ninguna manera, es una forma de reflejar la sensación de frustración, impotencia e indignación que se termina traduciendo en enojo".

"En varias ciudades de nuestro país hay comerciantes, autoconvocados fundamentalmente, que están saliendo a la calle, no están respetando las restricciones, decidieron que no las pueden respetar y prefieren no respetarlas y asumir las consecuencias", explicó.

Además, expresó: "A esta altura del año todos imaginábamos que iba a haber un porcentaje mayor de argentinos vacunados. Eso no sucedió por distintos factores ajenos a los empresarios. Dijo que por esa razón también "la situación es terrible, porque cuando arrancó la pandemia el 19 de marzo de 2020, veníamos de dos años de recesión más ocho de estancamiento, una crisis comercial fenomenal".

"Entonces entendemos que hay que buscar otro tipo de soluciones. Los empresarios no somos suicidas, somos seres humamos que queremos cuidar nuestra salud, la de nuestras familias, empleados y empresas porque las empresas también fallecen", añadió el dirigente.

También dijo que "en la Argentina fallecieron muchas empresas durante este año", pero también pidió "no relativizar la muerte de 73 mil argentinos por Covid-19".

"En la Cámara Argentina de Comercio están las pymes y grandes empresas del país, todos tienen que pagar empleados y carga tributaria", recordó.

Señaló que "todos los políticos y el último Presidente dicen que hay que luchar para combatir la pobreza, que hay que generar riqueza, y eso solamente se hace desde el sector privado".

Se quejó, además, de que la Argentina tiene un "sesgo antiempresario muy importante", y lamentó: "No nos cuidan cuando tienen herramientas para hacerlo".