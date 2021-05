Fernández: "Los gobiernos peronistas fueron los que más educaron"

Fernández dijo que "en la comarca no es mejor el más rico, sino donde todos puedan desarrollarse".

El presidente Alberto Fernández encabezó este sábado el lanzamiento del Instituto de Formación Política del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad de Buenos Aires, y manifestó que "los gobiernos peronistas fueron los que más educaron" a la vez que instó a "distribuir ingresos de otra manera, con más derechos, construyendo una comunidad donde nadie quede excluido y no impere la teoría del descarte".

En un acto que se realizó desde la Quinta de Olivos, Fernández dijo que "en la comarca no es mejor el más rico, sino donde todos puedan desarrollarse", y puntualizó que la pandemia del coronavirus "dio vuelta todo, vidas, la salud de la gente y las economías".

"Vemos la cantidad de contagios, de muertes, pero no miramos como los bonos de las empresas hacen caer a las potencias del mundo", señaló el Presidente. Y dijo que esas situaciones "dejaron al descubierto la política de los '80, cuando (Ronald) Reagan y (Margaret) Thatcher gobernaban el mundo en un capitalismo financiero especulativo", un mecanismo de "riqueza concentrada en pocos y la pobreza distribuida en millones".

"¿Es esta la sociedad que quiero reconstruir después de la pandemia?", se preguntó Fernández, y se contestó: "No puede ser esa sociedad".

"No hablo de alternativa al capitalismo", aclaró el mandatario, sino en "poner en valor lo mejor" de ese sistema, "que daba trabajo, producía, vendía y tenía su ganancia, no que 'timbeaba' en la Bolsa".

El mandatario remarcó que "el capitalismo ve degradarse cuando un gerente financiero es más importante que el gerente de producción de una empresa".

En ese sentido, reseñó que "la burguesía nacional se desarrolló cada vez que el peronismo gobernó" y enfatizó que las empresas "desaparecieron o se extranjerizaron con otros gobiernos".

"Debemos ser más exigentes ahora por el mal sistema de injusticia, que degrada social y humanamente", subrayó Fernández.

En otro segmento de su alocución se refirió a la ex gobernadora macrista María Eugenia Vidal: "Hoy dan lecciones de cómo se arregla la pandemia, y cuando ellos estuvieron, tuvieron una gobernadora que se jactaba de no abrir hospitales en la provincia de Buenos Aires".

Añadió la importancia de que "la educación pública tome un rol primordial" y apuntó a "abrir más escuelas y aumentar la conectividad", porque "crecer no es cerrar universidades, es abrirlas", en referencia también a Vidal.

También dijo, en su embate a la oposición, que durante el Gobierno de Mauricio Macri "volvió el sarampión, una enfermedad que estaba erradicada en la Argentina". Y añadió que "167 millones de vacunas se pudrieron en galpones de la Aduana mientras en la Argentina la gente se enfermaba".

Tras llamar a combatir en conjunto el coronavirus, Fernández aseveró que "hay que tratar de evitar que se judicialicen las cuestiones de la política".

En concordancia, con el 1° de mayo, refirió: "Los peronistas celebramos el día del trabajo diariamente, nacimos reivindicando qué significa el trabajador en una sociedad moderna, la capitalista inclusive" porque "se necesita del capital y del trabajo, que le da aporte al desarrollo y crecimiento y que debe ser valorado y reconocido".

Según el Presidente, "el capitalismo no es solo invertir y sacar ganancia", y expresó: "Le exigimos una cuota moral, ética, de reconocer los derechos de los que aportan e el proceso productivo".

Por otra parte, fustigó a "los malos que todas las mañanas desalientan a los ciudadanos, que dicen que uno es un autoritario que los encierra y los calla" durante la pandemia.

"Esas personas -añadió- les hacen creer a la gente que a uno no le interesa la educación pública, cuando nosotros estamos orgullosos de ella y la cuidamos y hacemos crecer".

El Presidente afirmó, además, que actualmente la Justicia "no demuestra calidad institucional" y destacó que en el gobierno de Cristina Fernández "se redujo la Corte Suprema de 9 a 5 miembros y que entonces no se nombraron nuevos jueces y se produjo una recuperación de la calidad institucional", mientras que actualmente "la Justicia no la demuestra".

Además, instó a combatir en conjunto los problemas generados por la pandemia y "tratar de evitar que se judicialicen las cuestiones de la política".

El mandatario apuntó a profundizar "tres cuestiones" y enumeró la educación, "la igualdad y los derechos de cada uno" y trabajar en el "problema ambiental".

"Contrariamente a lo que dicen muchos, que el pueblo se embruteció, los gobiernos peronistas fueron los que más educaron" y ejemplificó que "durante los últimos cuatro años de gestión de Cristina se distribuyeron cinco millones de notebooks" y el gobierno que lo precedió "apenas dio 700.000".

Asimismo, "el primer gobierno de Cristina fue el que más derechos otorgó en la historia de la democracia, fue impresionante a la hora de de igualar socialmente a las minorías", manifestó Fernández, y nombró la "Asignación Universal por Hijo, la identidad de género, el matrimonio igualitario, la muerte digna y las reformas del Código Civil y Comercial que agilizaron la vida de muchos argentinos".

El jefe de Estado subrayó la necesidad de "seguir profundizando la igualdad, los derechos de cada uno" y remarcó el trabajo que el Gobierno nacional viene haciendo con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, "para armar listas en igualdad de género, acepar la diversidad, terminar de una vez y para siempre con la violencia de género", además de "cambiar la cultura arraigada en muchos lugares de la Argentina"

Sobre el tercer punto reseñó que Juan Domingo Perón "fue el primero que habló del problema ambiental, en los '70" y alertó que "es un problema hoy" y si no se toman "cartas en el asunto será un problema para otras generaciones".

"Nos deja una enseñanza Evita, cuando dijo que 'donde hay una necesidad hay un derecho', y esa frase debemos recordarla todos los días", completó.

Del acto participaron los dirigentes Mariano Recalde (presidente del PJ local), María Rosa Muiños (vice) y Juan Manuel Valdés; y se sumó a la plataforma Zoom una veintena de invitados, entre ellos los miembros del consejo partidario y referentes del PJ porteño.

Fue la primera actividad realizada por el PJ porteño desde que es presidido por Recalde, quien asumió el 12 de marzo.