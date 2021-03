Arquera de Lasallano está realizando un documental sobre fútbol femenino

El proyecto del fútbol femenino de Lasallano crece considerablemente. En este momento son unas 50 jugadoras, teniendo en cuenta la Escuelita de fútbol para niñas.

Las jugadoras que son entrenadas por Pablo Gait, acompañado por los profes Tomás Peñaflor y Benjamín Pibouleau, practican lunes, miércoles y jueves; y los sábados los están aprovechando para jugar amistosos mientras aguardan el inicio del certamen de la Liga Cordobesa, que aún no tiene fecha confirmada de inicio. A propósito, mañana será la última reunión de la Mesa de diálogo entre las futbolistas y los directivos del torneo local, donde se está tratando el límite edad; situación que también afecta al plantel de Lasallano.

En LA NUEVA MAÑANA dialogamos con la arquera del “Tricolor”, Lula Rivarola, que complementa su tiempo de entrenamiento con el armado de su proyecto de tesis para la carrera de Cine y televisión, que es nada más y nada menos que un documental sobre el fútbol femenino.

Rivarola, de 26 años y oriunda de San Luis, se sumó a la plantilla de Lasallano a fines de 2019, con la particularidad de que arribó al club como delantera.

“Arranqué jugando al fútbol desde muy chiquita con los varones en la escuela. Después, por cuestiones de la vida, terminé jugando al tenis”, comienza narrando la puntana su historia con la redonda. Y agrega: “Cuando vine a Córdoba, Mica, una amiga de San Luis, me invitó a jugar un amistoso en futbol 7 (yo era 9) y ahí arranqué”.

¿Y cómo se dio con el arco? “Con el paso de los años me fui encontrando en distintos puestos y ya este año me propuse dedicarme solamente al arco porque es un puesto único y creo que es para lo que mejor sirvo”, narra entre risas. Es que “Lula” siempre jugó en fútbol 7, porque no se animaba a cancha grande. Un día, otra amiga, le dijo que falta una 9 en Lasallano, fue, se probó, quedó, pero este año decidió ser arquera. Y volvió a gustar.

- ¿Cómo les fue en los amistosos que estuvieron jugando?

- Estuvimos haciendo hace unas semanas una seguidilla de amistosos con distintos clubes que también pertenecen a la Liga Cordobesa. La verdad que venimos haciendo un gran trabajo físico y táctico, y se vio reflejado en el último partido, que fue el sábado ante Peñarol, que ganamos 2-1.

- ¿Qué te genera estar en un club donde hay unas 50 jugadoras? ¿Qué cualidad tiene este plantel de Lasallano?

- Somos todas muy compañeras, tenemos un grupo humano hermoso y todas tenemos un sentido de pertenencia único. Tiramos todas para el mismo lado y tenemos un, cuerpo técnico que nos acompaña y apoya todo el tiempo. A mí me da placer y orgullo ver nenas de 9 años pudiendo jugar a la pelota. Me hubiese encantado haber tenido esas oportunidades. Que hoy un club como Lasallano (uno de los pioneros en el fútbol femenino) genere estos espacios para ellas y yo poder ser parte de esto me emociona un montón y me dan ganas de seguir apostando a esto.

Lula es productora de cine y tv. Actualmente trabaja freelance en distintas empresas. “Eso hace que tenga una disponibilidad amplia para poder entrenar, y dedicarle mucho tiempo a los entrenamientos”, relata.

Está trabajando, además, en la tesis de la Licenciatura. “Será un documental sobre fútbol femenino”, cuenta la arquera.

- ¿A dónde apuntas con el documental?

- La idea del documental es mostrar la historia del fútbol femenino en Córdoba. Creemos que es un momento en donde el fútbol femenino está en auge y está bueno poder mostrarlo y que quede registrado. La hago con Sofía, una gran amiga y compañera de la facultad.