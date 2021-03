Legislatura: la oposición denuncia y vuelve a cuestionar el plan de vacunación

La vacunación, la vuelta a las aulas y el manejo general de la pandemia en Córdoba cruzó el debate de este miércoles en la Legislatura provincial. En una sesión en que la oposición se impuso en el uso de la palabra y los cuestionamientos a las políticas de Gobierno, también se aprobó la expropiación de terrenos para avanzar en obras de desvío del tránsito pesado en Las Varillas y se modificó la Ley 10003, “suspendiendo hasta el 31 de marzo del año que viene las ejecuciones de inmuebles de asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro”.

El pedido de informes respecto al plan, programa y campaña de vacunación provincial contra la COVID-19 volvió a ser pedido por un proyecto que ingresaron conjuntamente los bloque de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical.

En ese marco, Cecilia Irazusta se preguntó por la disponibilidad de la vacuna para las localidades del interior y deslizó críticas a la forma en que el Gobierno organiza e informa respecto a la vacunación, como así también enumeró irregularidades como las localidades en las que las vacunas escasean, las dificultades de acceso a los centros de vacunación en la Capital y el mal funcionamiento de las líneas que el Gobierno dispone para brindar datos referidos al programa.

“Todos los posibles inconvenientes pueden resolverse con más y mejor información pública y transparencia”, afirmó a la legisladora. “La ciudadanía espera con ansias que todos los niveles de Gobierno puedan generar confianza sobre el proceso de vacunación y que los criterios protejan a los más débiles y los más expuestos”, aseguró.

Cossar sumó nombres a su lista

Más fuerte en su discurso, Marcelo Cossar volvió a insistir con la presencia el Ministro de Salud en la Legislatura y acusó al Gobierno de manejarse a partir de lo que él llamó “control de daños” y que refiere "al silencio" de las autoridades respecto a los pedidos de la oposición en torno al plan de vacunación en Córdoba.

El radical cuestionó la posición del oficialismo respecto a la negativa de hacer público el listado de vacunados en la provincia, tal como el bloque lo había solicitado hace ya tiempo atrás. “Acá rechazaron y archivaron nuestro pedido, entonces presentamos junto con nuestros diputados nacional un proyecto para crear un Registro Provincial de Distribución, Aplicación y Personas Vacunadas. Tan factible era nuestra propuesta, que después que esta Legislatura la rechazó, el propio Presidente de la Nación anunció la creación de un registro nacional”, describió Cossar con fuertes críticas al titular del bloque oficialista, Francisco Fortuna. El ex Ministro de Salud de la Provincia había sido el encargado de contestar al pedido original de radicalismo.

Cossar también criticó al Gobierno nacional por las polémicas en torno a las vacunaciones por fuera del orden establecido y señaló que “el escándalo nacional se adelantó en Córdoba porque acá estamos hablando de este tema desde el mes de enero”. “Hay cientos de personas que se vacunaron haciendo uso de sus privilegios y eso es gravísimo. Se vacunaron en enero y todavía no figuran en ningún registro. La vacuna no es de quién se vacunó, sino que es un bien público sobre el cual el Estado debe tener la posibilidad de seguir su trazabilidad”, aseguró el radical.

En tres de sumar datos a las irregularidades que viene denunciando, el legislador volvió a apuntar al Intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, al que denunció por habilitar la vacunación para su secretario privado, su director de despacho del departamento ejecutivo y su director de gestión interna municipal. “El Hospital Iturraspe se parece cada vez más al Posadas de Buenos Aires”, chicaneó Cossar haciendo referencia al centro de vacunación más importante del departamento San Justo. El radical también pidió precisiones respecto a un nuevo puñado de funcionarios provinciales que, sin formar parte de los grupos considerados prioritarios, habrían recibido sus dosis durante el mes de enero y febrero.

“Todos estos vivos se vacunaron antes que 300 mil viejos", denunció el legislador. "Tiene que venir el ministro a explicar todo esto. Nosotros estamos cumpliendo nuestra tarea de control. Nos parece de suma importancia que venga al recinto, porque estamos hablando del tema más importante de este momento a nivel mundial: el plan de vacunación”, afirmó Cossar.

La respuesta del oficialismo

Después de una extensa exposición de Cossar, la legisladora Liliana Abraham recordó desde el recinto el funcionamiento del plan de vacunación, el que se fue "adaptando de acuerdo a las diferentes circunstancias que se fueron presentando desde el mes de diciembre hasta el día de la fecha, teniendo en cuenta que hablamos de una planificación teórica que requiere un perfeccionamiento constante de acuerdo a la base experimental".

Intentando dar cuenta del proceso que se cuestiona desde la oposición, la legisladora señaló que Córdoba recibió hasta el momento unas 233.700 dosis de tres vacunas distintas que “fueron distribuidas de manera estratégica en los diferentes centros de vacunación en Córdoba”.

Además, Abraham volvió a echar mano a Ley de Protección de Datos Personales para no hacer lugar al pedido de hacer públicos los registros y advirtió que el pedido por la presencia de Cardozo elevada por el radicalismo fue respondida con la contrapropuesta de girar las consultas al ministro de salud para que éste responda las consultas en la comisión “que corresponde al tratamiento”; es decir, la Comisión de Salud. “Vuelve a insistir con el pedido demostrando un claro desinterés sobre el tema”, afirmó.

"De nada sirve que nos pongamos a hacer listas durante horas. Nosotros tenemos listas también sobre los 'errores' que cometió Cossar en la Municipalidad de Córdoba, pero no sirve ponernos a discutir esto ahora", dijo Nadia Fernández al hacer uso de la palabra. "Tenemos que tener responsabilidad como dirigentes políticos y estar a la altura. Debemos seguir defendiendo el plan de vacunación que es el más grande de la historia. El desafío de la provincia es que el 70% de la población sea vacunado por eso debemos bregar para que las vacunas sigan llegando del modo más rápido posible", afirmó.

Finalmente, apoyándose en los dichos por Abraham respecto a un desarrollo que se fue adaptando a las necesidades que fueron imponiendo los contextos, Francisco Fortuna aseguró que "Córdoba ha sido una gran escuela sanitaria" en el proceso que se cuenta desde el comienzo de la pandemia y afirmó que "nunca antes los gobierno locales y municipales tuvieron un rol tan importante como el que tuvieron durante todo el año pasado y lo que va de este año".

“Hay que usar bien los recursos legislativos”, dijo Fortuna a modo de contestación al reiterado pedido del radicalismo en torno a la publicación de los datos personales de los vacunados. “Si hay cosas que no se pueden hacer y no encajan en la legislación, todos están en sus derecho de hace las presentaciones en la Justicia. A veces se pretende usar el recinto de la Legislatura para hacer manifestaciones que podrían encuadrase en un show y no en un debate legislativo”, espetó Fortuna.