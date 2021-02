Ginés defendió la política sanitaria del Gobierno: "Hay un sistema de falsas noticias"

El ministro de Salud, Ginés González García, expuso ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la política que lleva adelante su cartera en el marco de la pandemia de coronavirus y detalló el estado actual de la campaña de vacunación.

En el inicio del encuentro, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, le dio la bienvenida y envió un mensaje a la oposición: "Hay que trabajar con buena fe". "Sabemos de las enormes dificultades que atraviesa al Argentina en este contexto. Imagino que debe ser una satisfacción el informe que muestra el nivel de confiabilidad que tiene la vacuna Sputnik V. El desafío que tenemos adelante es el de vacunarnos, cuidarnos y unirnos contra la pandemia", destacó.

Por su parte, el ministro de Salud defendió la política que llevó adelante el Ejecutivo en el marco de la pandemia y prestó principal atención a lo referido con la vacunación. "Ninguna vacuna se aprueba por lo que sale en una revista. Se aprueba por lo que se presenta en la documentación. Nosotros teníamos tranquilidad sobre la vacuna y fue importante que se refirme su creencia. Hay muchos ataques sobre la procedencia del compuesto, y hay un sistema de falsas noticias que erosionan la confianza en lo público. En general, me siento conforme con la política común que llevamos adelante con todas las provincias", remarcó.

González García aseguró que la tratativa de la vacuna comenzó a realizarse en julio para lograr contratos y convenios con quienes lideran la producción, y afirmó que "a la incertidumbre sobre la producción se agrega una guerra fría entre los países". "Algunos proveedores vendieron más de lo que podían producir. Mantuvimos abiertas todas las negociaciones y logramos el compromiso de muchos laboratorios. En relación a Pfizer, la única víctima fue el Gobierno nacional. La empresa se portó muy mal con nosotros", expresó.

A la vez, deslizó que la razón de las dificultades en la negociación pudieron tener que ver con que Pzifer "no tiene vacunas suficientes". "Yo no sé si es que no tienen las vacunas suficientes, o si existe otra razón, pero el proceder de la empresa ésta no ha sido correspondiente a cómo se comportó la Argentina", resaltó el funcionario nacional en su exposición ante la comisión de Salud de la Cámara Baja.

Y agregó: "Todas las vacunas son buenas y hay que comenzar a ver su efectividad. Son muy buenas y contundentes para evitar la mortalidad y prevenir la enfermedad. Reducen tremendamente la internación en terapia. Es un cambio estratégico respecto de la vacuna".

Representantes del Ministerio de Salud que participaron de la reunión virtual confirmaron también que se envió a Rusia una "propuesta por 5.000.000" de vacunas Sputnik V para que sean entregadas en marzo próximo.

"Ayer, el 2 de febrero, hicimos la solicitud formal y recibimos confirmación de parte del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) de que lo recibieron, y estamos esperando que remitan la propuesta de la adenda del contrato", indicó Mauricio Monsalvo, el subsecretario de Gestión Administrativa de la cartera.

Por otra parte, aseveró que nunca hubo una falta de test para detectar los casos de coronavirus en el país: "Descentralizamos los lugares donde se pueden realizar los test y hoy superamos los 6 millones. De todas formas nos criticaron".

La visita de González García al Congreso era un reclamo de la oposición de Juntos por el Cambio, que la semana pasada se negó a participar de un encuentro que encabezó el ministro en su despacho con otros legisladores.

