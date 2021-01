Conversaciones de verano: “A mí me gusta…”, dicen las y los niños

Especial para La Nueva Mañana

Comienza un nuevo año y es común ver cantidad de rankings de los mejores libros del año que pasó. Periodistas, especialistas y escritores comentan sus lecturas más movilizadoras. Es común también que se hagan listas de los libros para las infancias y se recurra una vez más a especialistas en la materia. Pero esta vez nos pareció muy interesante conocer de primera mano la opinión de chicas y chicos de diferentes edades: qué lecturas les gustaron más, qué libros fueron los que más los conmovieron durante el 2020. Les compartimos varias y variadas opiniones para que tomen nota.

“A mí me gusta una historieta que se llama Historietas surtidas por Chanti, porque tiene muchas bromas que me encantan, que son para mí ¡re buenas!”. Lachlan

Silvio dice que su cuento preferido es El anillo encantado, de María Teresa Andruetto, “porque aparece un cadáver y ese misterio le gusta”.

Bono: “El cuento se llama La sonrisa del elefante y es una novela que la recomiendo porque es cómica y trata de que un niño se despierta con cara de elefante. Y bueno... el resto me gustaría mucho que lo averigüen”.

“Yo recomiendo Nahuel porque es de cómo sobrevivir en la selva. Es divertido y es de aventuras”. Samuel

“A mí me gusta Las crónicas de Narnia porque tiene un portal mágico y Gravity falls por las aventuras misteriosas. Como siempre lo veía por la tele me interesó ver el libro”. Matias

A Manu le gusta Lorenzo y la escalera misteriosa: “Toda la parte de cuando baja la escalera y no sabés que va a encontrar. Es muy misterioso y me da curiosidad. ¡¡¡Los dibujos son lo mejor!!!”

Ayla eligió la novela The forbidden library de Django Wexler. Le gustó porque las reglas de la magia son completamente distintas, “no hay varitas mágicas y eso”. Además, porque el final es inesperado y le gustó mucho que haya criaturas raras.

Ema: “A mí me gustó Mur porque estaba contando los escalones, por ¿santijuelas se decía? bueno, no lo recuerdo. Pero me gustó mucho Mur porque tenía casa sobre casa, porque había una cocina en la casa. Es como si fuera de brujas o algo así. Me gustó el libro, así de simple, me gustó bastante”.

“Hola soy Iri. Sobre Si tu signo no es cáncer, cuando mi mamá me lo dio acepté sin pensarlo porque intuí que tenía algo sobre astrología y hace poco me empecé a interesar en eso y los signos. Me enganché rápido y a medida que lo iba leyendo parecía un libro lineal, pero me di cuenta que el nudo iba sucediendo de a poco. La historia es muy linda porque cuenta la enfermedad del cáncer desde la perspectiva de una adolescente. Me hizo llorar y me sentí identificada en varias cosas que decía y le pasaban al personaje, y sobre todo me hizo acordarme la primera vez que tuve una crisis de ansiedad y en cómo aprendí a resolverla. Y Cadáver exquisito también me tocó mucho porque gracias a ese libro me hice vegetariana”. Iri también leyó Los sapos de la memoria de Graciela Bialet y Nunca seré un súper héroe de Antonio Santa Ana.

“A mí me gusta el libro del Cocoró, poque las otros chiquititos hacen ¡pipí! ¡pipí! y también Los chanchos se van a la playa. Chau, besos, abrazos. Emilia (3)

Agustín, de ocho años, dice que lo que más le gustó leer este tiempo es Harry Potter. Le gusta porque tiene aventuras, magia y “todo eso me gusta mucho”. También porque hay partidos de quidditch. El que más le gustó es Harry Potter y el prisionero de Azkaban porque ahí le encuentran el padrino a Harry.

Malena, de cinco, dice que lo que más le ha gustado es Cuidado con el perro de Liliana Cinetto, o como le dice ella: “Diminuto”. Le gustó porque Diminuto se pudo quedar con la familia. Su mamá cuenta que Malena escucha el relato que le va leyendo y se pregunta: “¿Será que le gusta tanto también porque justo hemos adoptado una perrita pequeña en casa?”

Mamá menciona varios libros y dice: Yo pensé que esos eran los que más te gustaba leer. Félix (3 años y medio) responde: ¡No! Los de dinosaurios dije.

Tania recomienda la serie de Alan Ventura. “Lo recomiendo porque me gustó el libro y me pareció interesante. Uno es de ninjas y otro de mayas, seguro les gusta, ¡LEANLO!”

Ceci nos comparte los favoritos de su hija: “A mí me gusta ver solita los libros nuevos porque me gustan mucho los libros y el que más me gusta es Secretos de familia. Se trata de una nena que piensa que su mamá es un puercoespín, porque se va de su amiga de pijamada, que la mamá cuando se levanta dice: ¿Quién quiere bizcocho? y pensó que era un oso, así que llamó a su mamá. También me gusta mucho: Torta frita. Es una abuela que cocina torta frita con su nieta y es como tipo un poema, pero es un libro. Esos, chau”.

Uli: “Hola Barbi, mi libro favorito es La Ilíada que me lo dieron acá en las sierras hace unos días. O sea, yo estoy leyendo por ahora historietas. Mi favorita es Mayor y menor porque es una historieta sobre tres chicos que hacen varias cosas en la casa o sea por ejemplo hacen juegos muy divertidos hacen muchos chistes.

Otro de mis favoritos se llama Las aventuras de Facu y Café con leche porque tienen muchas aventuras y el otro es los libros de Gaturro, no cómic, libros. Me faltó uno: Amuleto es como una serie, con una chica que se llama Emily y un chico que se llama Navin. La chica tenía un amuleto que era muy poderoso. La parte que más me gusta es donde la nena se deja llevar, se deja el control por el amuleto y se transforma en halcón de fuego y es mi libro preferido porque es cómic y trata sobre muchas aventuras con poderes y luchas. Por ahora libros, así, largos, todavía no leo. Te los mando cuando tenga más años, chau. Mua Mua Mua”.

