Alexander Medina: "Me gusta respetar tiempos y procesos"

El DT de Talleres, Alexander Medina, hizo referencia a los rumores de su posible arribo a River Plate una vez que Marcelo Gallardo deje su cargo, y de paso también habló de la posible salida de Nahuel Tenaglia, con destino a Boca.

"Soy una persona muy tranquila, vivo el día a día. Los que estamos en el fútbol tenemos expectativas y sueños. Cuando equipos importantes vienen, o se rumorea que puede tener intenciones de contar con los servicios de uno, es un halago para nosotros, nuestro cuerpo técnico. Habla de que estamos haciendo las cosas bien. Estoy muy cómodo acá, enfocado en Talleres. Tengo contrato hasta diciembre de 2021. Me gusta respetar los tiempos y procesos", sostuvo el DT uruguayo.

Sobre la posibilidad que Nahuel Tenaglia se vaya a Boca, Medina sostuvo que "en la pandemia, dimos vía libre a todos los jugadores. No sabíamos cuándo íbamos a volver a comenzar. Los jugadores me planteaban la posibilidad de la mejora económica y deportiva. Ahora la situación cambió. Para el jugador, Boca, River o el exterior puede ser importante en lo económico, pero Talleres no está de oferta. Tenemos que jugar triple competencia y queremos mantener la base", dijo.

"Nos tiene que servir mucho cada jugador que se vaya de aquí al corto plazo para que dejemos ir al jugador. Queremos armar un equipo competitivo. Después se verá. No sabemos. Tengo la cabeza de contar con todo el plantel", concluyó.