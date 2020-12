Ingresa en la recta final el 12° juicio de lesa humanidad en Córdoba

intervención Orge juicio by gentileza Gabriel Orge

intervención Orge juicio by gentileza Gabriel Orge

El proceso oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba entre marzo y septiembre de 1976 ingresa este miércoles en su etapa final. La audiencia que se desarrollará desde las 10 será la decimocuarta, tendrá tres testigos y marcará el fin de esa etapa del juicio; en lo que resta de diciembre podrán ampliar indagatorias los imputados que quieran hacerlo, se incorporarán pruebas y se desarrollarán las conclusiones finales. Todo indica que en febrero se conocerá el fallo.

Ante la jueza Carolina Prado y sus colegas Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, testimoniará este miércoles Eddy Lilian Salles, víctima y a la vez testigo del secuestro que devino en la desaparición de su hermano Carlos Ángel Salles. Los dos jóvenes y el fueguino Hugo Oyarzo –declaró la semana pasada- fueron detenidos en un operativo ilegal desarrollado en la vivienda familiar en la madrugada del 31 de agosto de 1976, por integrantes de la Policía Federal Argentina, entre otras fuerzas represivas. Mantenidos cautivos en una dependencia céntrica que no pudieron identificar, pero que podría ser la delegación Córdoba de la Policía Federal, Eddy y Hugo fueron liberados por separado en las afueras de la ciudad, mientras que Carlos sigue desaparecido.

La detención de Salles podría estar vinculada en un entredicho que había tenido días antes con un policía de alto rango en Catamarca, de donde era oriundo el joven. Por otro lado, en 1999 la Justicia Federal incautó de la delegación Córdoba de la Policía Federal un fichero con la leyenda “Subversivos”, que contenía sendos legajos correspondientes a los hermanos.

También vía videoconferencia declarará a su turno Leonor Luque, en relación al secuestro de Viviana Meiners, Bruno Castagna y Eduardo Bicocca, la madrugada del 26 de mayo de 1976 en Unquillo, Sierras Chicas. Los dos primeros fueron secuestrados de una pensión, Bicocca -trabajador del Frigorífico Mediterráneo- de la vivienda familiar.

De acuerdo a la instrucción, los tres fueron mantenidos en cautiverio en el centro de detención, tortura y exterminio La Perla. Hipótesis que en el caso de Meiners y Castagna fue confirmada por sobrevivientes del centro clandestino, que aseguran haberlos visto en ese lugar.

Finalmente, prestará declaración testimonial Oscar “Nino” Guzmán, referente al secuestro del matrimonio conformado por María del Carmen Pietri y Adrián Ferreyra, el 29 de marzo de 1976 en inmediaciones de Media Naranja, cercanías de Cruz del Eje. Guzmán, que días antes de ese operativo irregular había mantenido una conversación política con Ferreyra, fue detenido el 24 de marzo de 1976 y trasladado a la misma comisaría 12 de Cruz del Eje donde el matrimonio fue mantenido cautivo; Pietri fue liberada ese mismo 29, Ferreyra continúa desaparecido. Por el hecho están imputados el ex interventor municipal de Cruz del Eje, Arturo Grandinetti, y el ex militar y abogado Carlos Horacio Meira, que revistaba en el Grupo de Artillería 141 José de la Quintana y era interventor en la CGT cruzdelejeña. Es la primera vez que un ex militar de la guarnición quintanera va a juicio por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.

Como en las audiencias anteriores, el desarrollo del debate podrá ser seguido en vivo por el canal de YouTube del tribunal.

