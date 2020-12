"Es un tema que tiene solución", dijo Ginés sobre el aborto clandestino

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró hoy que el tema del aborto clandestino "tiene solución" y dijo que se trata de "un problema serio", al destacar que con la legalización del aborto "eliminamos una causa de muerte", al defender en un plenario de comisiones el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

El funcionario nacional se presentó junto a la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, quien afirmó que "ha fracasado la política de penalizar a la mujer que interrumpe su embarazo; y esto generó una invisibilización de miles y miles de abortos clandestinos".

"En los países donde se ha legalizado, después de un período empieza a disminuir inmediatamente, porque al ingresar al sistema de salud se brinda información y acceso a los métodos anticonceptivos", agregó.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo: "Con este proyecto efectivamente se despenaliza la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive".

También expondrán a favor de la iniciativa, el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los ministros bonaerenses de Salud, Daniel Gollan; y de la Mujer, Estela Díaz; la médica sanitarista Mabel Bianco; el ex titular de Salud Adolfo Rubinstein; y la ex legisladora María Storani.

En contra del proyecto se pronuciarán el ex ministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra; el cura villero Pepe Di Paola; la abogada especializada en familia Úrsula Basset; el médico obstetra Ernesto Berutti; y el pastor Osvaldo Carnival,

Además expondrán contra el proyecto la socióloga Maria Elena Critto; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa; el médico Miguel Schiavone; el rabino Zalajen Fshel; y Martín Olivera.

Noticia relacionada: