Diputados inicia el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

La Cámara de Diputados comenzará a debatir este martes en comisión el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con las exposiciones de los ministros de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

El proyecto comenzará a debatirse a las 10 en un plenario de las comisiones de Legislación General, a cargo de Cecilia Moreau; de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha; de Legislación Penal, conducida por Carolina Gaillard, y de Salud, presidida por Pablo Yedlin, todos diputados oficialistas, con la participación de los funcionarios nacionales.

A la tarde expondrán en forma alternada 20 invitados a favor y en contra de la legalización del aborto, quienes tendrán 7 minutos para expresar su posición sobre el proyecto enviado el pasado 17 de noviembre a la Cámara baja.

Los primeros expositores a favor de la interrupción voluntaria del embarazo serán el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los ministros bonaerenses de Salud, Daniel Gollan; y de la Mujer, Estela Díaz; la médica sanitarista Mabel Bianco; el ex titular de Salud Adolfo Rubinstein; y la ex legisladora María Storani.

También lo harán la ex intendente de Rosario Mónica Fein; la militante feminista y miembro de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Nelly Minyersky; la médica Silvia Oizerovich; y el doctor Mario Sebastiani.

Los oradores que disertarán en contra del proyecto son el ex ministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra; el cura villero Pepe Di Paola; la abogada especializada en familia Úrsula Basset; el médico obstetra Ernesto Berutti; y el pastor Osvaldo Carnival,

Además expondrán contra el proyecto la socióloga Maria Elena Critto; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa; el médico Miguel Schiavone; el rabino Zalajen Fshel; y Martín Olivera.

Para evitar agresiones en el marco del debate, la Cámara de Diputados resolvió constituir un equipo de abogados para analizar conductas de tipo penal y garantizar la defensa de la intimidad y la libertad de cada diputado para expresar su opinión.

En un comunicado, la Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa, informó que ante la reunión plenaria de las Comisiones de Salud, Mujer, Legislación General y Legislación Penal adoptó una serie de medidas para "garantizar la libre opinión y decisión de diputados y diputadas".

La decisión fue adoptada por las autoridades de la Cámara tras las agresiones sufridas en los últimos días por legisladores que manifestaron su postura a favor del proyecto.

Facundo Suárez Lastra sufrió días pasados un escrache frente a su domicilio y el fin de semana grupos que rechazan la iniciativa concurrieron a la panadería que tienen los padres de la diputada Gaillard para repudiar la postura de la diputada oficialista a favor del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

El plenario de este martes se iniciará con la presentación de los ministros de Salud; de Desarrollo Social y la secretaria Legal de la Presidencia, tras lo cual por la tarde comenzarán las presentaciones a favor y en contra de la iniciativa.

Los expositores tendrán además toda la jornada del miércoles para plantear su posición, en tanto que el jueves los diputados se abocarán a analizar el proyecto, para emitir dictamen el viernes.

La intención de los diputados del Frente de Todos, según informaron fuentes parlamentarias, es aprobar en la segunda semana de diciembre el proyecto en la Cámara baja y enviarlo luego al Senado para tener sancionada la ley antes de fin de año, ya en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Para ello, las fuentes anticiparon que el Poder Ejecutivo realizaría la convocatoria a extraordinarias en los próximos días, donde podría incluir además otras iniciativas claves para el Gobierno nacional.

Junto con el proyecto de legalización el aborto se debatirá, en una sesión especial virtual, que se realizaría entre el 8 y el 10 de diciembre, el Plan de los 1.000 días de ayuda a las mujeres embarazadas que abarcará hasta los primeros años de la infancia, que también tendrá dictamen en la próxima semana.

Fuente: Télam

