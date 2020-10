Con cuatro testigos, prosigue este miércoles el 12º juicio de lesa humanidad

Los jueces Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci tomarán testimonio este miércoles a cuatro nuevos testigos en el duodécimo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. Se trata de la octava audiencia del proceso Diedrichs/Herrera, que tiene a 43 víctimas y 18 imputados, entre ex policías, ex militares y ex agentes de inteligencia durante la dictadura cívico-eclesiástica-militar.

Marina Ojeda Giorda, María Elsa Maldonado, Cristina Alicia Robles (por videoconferencia) y Juan José Vera (en sala) son los testimonios previstos en la jornada de debate, que iniciará pasadas las 10.

Giorda declarará con relación a la detención ilegal de la pareja compuesta por Luis Rodolfo Ojeda Sierra y Edelweis Giorda, por parte de un grupo de militares, en la madrugada del 7 de abril de 1976 y en su domicilio de barrio San Martín. Ambos fueron trasladados al centro clandestino de detención, tortura y muerte La Perla, donde fueron sometidos a vejámenes. Un día después Edelweis fue liberada y citada el 9 de abril al Destacamento 141 de Inteligencia, donde fue advertida de que no debía reclamar por la detención ilegal sufrida. Ojeda Sierra permaneció cautivo y se estima que fue asesinado en La Perla.

Por otro lado, María Elsa Maldonado prestará declaración con relación al secuestro de Francisco Zamora, el 6 de abril de 1976 a las 5, de su vivienda ubicada en barrio Los Boulevares, por parte de unos diez uniformados. El hombre, un herrero que según la instrucción militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo, fue conducido a La Perla y permanece desaparecido.

Cristina Robles, amiga y compañera de estudios de Omar Olachea, declarará en relación al secuestro del joven y su novia, del que fue testigo. El procedimiento ilegal protagonizado por un grupo de personas armadas y de civil ocurrió el 19 de mayo de 1976 en un departamento del centro de la ciudad. En el operativo fueron secuestrados Olachea y Estela Schussler, mientras que la testigo y otra joven, que estaban en el lugar, fueron amedrentadas pero permanecieron allí.

Los dos apresados fueron llevados a La Perla, de donde Schussler fue liberada días más tarde y donde se presume fue asesinado Olachea, reportero gráfico pampeano.

Finalmente, Juan José Vera prestará testimonio con respecto al secuestro del gremialista Wenceslao Vera, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la Nación. A las 15 del 28 de marzo de 1976 Vera jugaba al fútbol en la cancha “De las Águilas”, en avenida Japón y camino a Jesús María, cuando una patota compuesta por integrantes de las fuerzas de seguridad irrumpió en el predio para detenerlo y llevarlo a La Perla. Desde ese día, nunca más se supo de él, y sí pudo establecerse, según la instrucción, que participó del operativo el oficial del Comando radioeléctrico Fernando Rocha, quien es uno de los 18 imputados.

Los otros acusados en el juicio son Jorge Exequiel Acosta; Ernesto Guillermo Barreiro; Carlos Alberto Díaz; Luis Gustavo Diedrichs; Calixto Luis Flores; Miguel Ángel Gómez; Arturo Emilio Grandinetti; Carlos Horacio Meira; José Hugo Herrera; Yamil Yabour; Ricardo Alberto Lardone; Arnoldo José López; Alberto Luis Lucero; Juan Eduardo Molina; Emilio Morard; Héctor Pedro Vergez y Carlos Alfredo Yanicelli.

