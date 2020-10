Otros cuatro testigos en la 7º audiencia del juicio Diedrichs/Herrera

Continúa este miércoles en los tribunales federales de Córdoba el duodécimo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, que ventila las causas Diedrichs/Herrera. El proceso que conducen la jueza Carolina Prado y sus colegas Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci –Tribunal Oral Criminal 1- tiene en el banquillo a 18 imputados, por hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica argentina.

En la séptima audiencia serán nuevamente cuatro los testigos convocados. Tres (Adelina Petrona Barrio de Torres, Carlos Pedro Torres y Victoria Elena Solís) lo harán por videoconferencia, mientras que Hugo Daniel Akselrad declarará en la sala.

Los dos primeros declararán en orden al secuestro y desaparición de su hijo Gustavo Daniel Torres, adolescente de 16 años que estudiaba en la Escuela Manuel Belgrano, mientras que Victoria Solís testimoniará con relación al secuestro y desaparición de Alfredo Gustavo D´Angelo, detenido por efectivos del Ejército Argentino la tarde del 26 de marzo de 1976 de su departamento ubicado en Chubut 270, Córdoba. D´Angelo era estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba como bedel en la Universidad Tecnológica Nacional y militaba en Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

A su turno, Hugo Akselrad testimoniará por el secuestro y desaparición de su hermano José, también el 26 de marzo de 1976, de su domicilio familiar de barrio Alberdi. Egresado del Manuel Belgrano, Akselrad estudiaba Agronomía en la Universidad Nacional y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

De acuerdo a la instrucción judicial, las tres víctimas fueron conducidas al centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla. A la fecha continúan desaparecidas.

El proceso oral y público tiene 18 ex agentes de inteligencia, ex policías y ex militares imputados. Se trata de Jorge Exequiel Acosta; Ernesto Guillermo Barreiro; Carlos Alberto Díaz; Luis Gustavo Diedrichs; Calixto Luis Flores; Miguel Ángel Gómez; Arturo Emilio Grandinetti; Carlos Horacio Meira; José Hugo Herrera; Yamil Yabour; Ricardo Alberto Lardone; Arnoldo José López; Alberto Luis Lucero; Juan Eduardo Molina; Emilio Morard; Fernando Martín Rocha; Héctor Pedro Vergez y Carlos Alfredo Yanicelli. Casi todos con condenas previas, sólo cuatro de ellos permanecen alojados en cárceles; el resto está con arresto domiciliario. Y dos de ellos –Meira y Grandinetti- nunca habían sido siquiera acusados.

La audiencia podrá seguirse por el canal de Toutube del tribunal.

