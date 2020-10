Lesa humanidad: en una nueva audiencia, declarará Walter Grahovac

En los tribunales federales se desarrollará este miércoles desde las 10 la quinta audiencia del duodécimo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. El proceso oral y público ventila las causas acumuladas Diedrichs/Herrera, que trata sobre hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico militar.

De acuerdo a lo informado previamente, serán otra vez cuatro los testimonios que comparecerán ante el tribunal presidido por la jueza Carolina Prado. Referente al secuestro y desaparición de varios integrantes de la familia Soulier, declararán Susana Soulier, Diego Soulier y el ministro de Educación provincial, Walter Grahovac. El titular de la cartera sanitaria provincial fue nombrado en las dos audiencias anteriores por su vínculo con algunas de las víctimas y declarará a pedido de los abogados de la querella.

El cuarto testigo –a diferencia de audiencias anteriores, todos lo harán de modo presencial- será Godofredo Lascano Colodrero, según se informó.

El proceso tiene 43 víctimas y 18 imputados, entre ex agentes de inteligencia, ex policías y ex militares. Ellos son Jorge Exequiel Acosta; Ernesto Guillermo Barreiro; Carlos Alberto Díaz; Luis Gustavo Diedrichs; Calixto Luis Flores; Miguel Ángel Gómez; Arturo Emilio Grandinetti; Carlos Horacio Meira; José Hugo Herrera; Yamil Yabour; Ricardo Alberto Lardone; Arnoldo José López; Alberto Luis Lucero; Juan Eduardo Molina; Emilio Morard; Fernando Martín Rocha; Héctor Pedro Vergez y Carlos Alfredo Yanicelli. Casi todos con condenas previas, sólo cuatro de ellos permanecen alojados en cárceles; el resto está con arresto domiciliario. Y dos de ellos –Meira y Grandinetti-, nunca habían sido siquiera acusados.

