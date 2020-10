Más testimonios en el 12º juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba

El duodécimo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba celebrará este miércoles la sexta audiencia, en la que cuatro testigos prestarán declaración ante el Tribunal Oral Criminal Federal Nº1.

La jueza Carolina Prado y sus colegas Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci escucharán en la sala a Carlos David Torres, Claudio Esteban Torres, Horacio Sosa, mientras que por videoconferencia declarará Mónica Sandra Solodky.

Las declaraciones están vinculadas al secuestro y desaparición de las víctimas Miguel Ángel “Coqui” Arias (estudiante universitario, militante de las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de Agosto), Hugo Eduardo Donemberg (obrero de la Cervecería Córdoba y militante del PRT-ERP) y Gustavo Daniel Torres (16 años al momento de la desaparición, estudiante del Colegio Manuel Belgrano y militante de la Juventud Guevarista).







Los 18 imputados son ex agentes de inteligencia, ex policías y ex militares. Se trata de Jorge Exequiel Acosta; Ernesto Guillermo Barreiro; Carlos Alberto Díaz; Luis Gustavo Diedrichs; Calixto Luis Flores; Miguel Ángel Gómez; Arturo Emilio Grandinetti; Carlos Horacio Meira; José Hugo Herrera; Yamil Yabour; Ricardo Alberto Lardone; Arnoldo José López; Alberto Luis Lucero; Juan Eduardo Molina; Emilio Morard; Fernando Martín Rocha; Héctor Pedro Vergez y Carlos Alfredo Yanicelli. Casi todos con condenas previas, sólo cuatro de ellos permanecen alojados en cárceles; el resto está con arresto domiciliario. Y dos de ellos –Meira y Grandinetti-, nunca habían sido siquiera acusados.

Las audiencias pueden seguirse en vivo por el canal de YouTube del tribunal.

