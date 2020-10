Tras el tuit de De Ferrari, Echevarría arremetió contra el PJ y la UCR

Luciana Echevarría se metió en la polémica desatada por el tuit de la Legisladora de Juntos por el Cambio, Patricia De Ferrari, y la cuestión de privilegio presentada el viernes por el oficialismo y repartió acusaciones hacia todos los sectores de las bancadas mayoritarias por la forma en que algunas de las políticas que defienden se contraponen con los discursos que reivindican las banderas históricas de los derechos humanos.

“Usar el símbolo macabro de los Falcon verdes para ironizar es algo absolutamente repudiable y una falta de respeto a las víctimas del terrorismo de Estado", dijo Echevarría al referirse al tuit de De Ferrari. "No es casual que la autora sea una legisladora y alta dirigenta de la UCR, un partido que sancionó las 'leyes del perdón' por la que cientos de genocidas quedaron en libertad", arremetió.

La legisladora de la izquierda también criticó a la conducción del kirchnerismo, al señalar que “tampoco deberían escandalizarse tanto, luego de sostener al genocida Milani en el ejército, al carapintada Berni en la policía bonaerense y haber bloqueado el pedido de juicio político a Macri que presentó nuestro compañero Alejandro Bodart por el espionaje del Fino Palacios.”

Y, por último, apuntó contra el Gobierno cordobés. “La hipocresía de Hacemos por Córdoba pareciera no tener límites. Ahora se rasgan las vestiduras hablando de derechos humanos, pero hace unas semanas homenajearon a De la Sota, quien responsabilizó a las Madres de Plaza de Mayo por 'no haber cuidado mejor a sus hijos'. Y no nos olvidemos de que el padrino político de Schiaretti fue el mismísimo Cavallo, el que estatizó la deuda privada en el 82 iniciando una de las mayores penurias para el pueblo trabajador.”

“Lo cierto es que todos estos sectores políticos apoyaron y hasta le pusieron intendentes y funcionarios a la dictadura militar, cívica y eclesiástica. Fueron los mismos que aprobaron las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida y los indultos. Deberían llamarse al silencio porque somos miles los que no olvidamos lo que hicieron, no los perdonamos y tampoco nos reconciliamos", remató Echevarría.

