Para la Nación, el sistema de salud provincial “está en una buena situación”

A pesar de que en Córdoba el aumento de casos de coronavirus viene en aumento desde las últimas semanas, desde el Gobierno nacional afirman que la situación sanitaria provincial es, al menos, “buena” hasta el momento. Sin lugar a dudas se trata de un apoyo concreto a la cartera dirigida por Diego Cardozo en Córdoba, mientras día a día surgen distintas voces que anticipan un pronto desborde en el sistema público y privado.

El pasado lunes, representantes de Salud de la Nación visitaron Córdoba para “intercambiar experiencias” acerca de la estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia. Quien lideró esa comitiva que estuvo Córdoba capital y Villa María fue Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete del Ministerio.

El funcionario dialogó con La Nueva Mañana y ponderó el trabajo de la Provincia en materia de salud. Descartó que exista un posible desborde en el corto plazo y habló de los dos tratamientos nacionales para el Covid-19 que saldrán a la luz este mes.

- ¿Qué pudo observar en materia de salud durante su visita a la provincia?

La situación es claramente difícil, que no dista mucho del resto del interior del país. ¿Qué está sucediendo? En los últimos 25 días la pandemia se federalizó, cuando en los primeros cinco meses y medio desde que apareció el primer caso el 90% se concentró en el AMBA, hoy esa ecuación cambió con más del 60% en el interior. Córdoba no está exenta y está teniendo aumentos sostenidos, pero tampoco podemos decir que hay un descalabro o una curva empinada. Lo estamos mirando con mucha atención y queremos resaltar desde el Ministerio de Salud que el trabajo que viene realizando la Provincia es muy bueno en términos de gestión, de recursos y de prevención.

- Asimismo no son pocos los que dicen que el sistema sanitario está a punto de desbordarse. ¿Cómo lo ven desde Nación?

No, hoy está en una buena situación y el esfuerzo que hizo la Provincia para ampliar toda su capacidad de respuesta en término de cantidad de camas es fenomenal. Cuando nos reunimos con el COE y el ministro Diego Cardozo nos mostraban que aumentaron las camas en el sector público en más del 120%, de 380 a casi 800 camas. Eso es un logro y por eso hoy el sistema está dando respuesta.

- ¿Existe un “botón rojo” que implique, por ejemplo, el traslado de pacientes a otras provincias?

Todas las opciones están arriba de la mesa y las tenemos presentes. Hoy, por suerte, no es algo que lo vayamos a usar en lo inmediato porque la situación no lo amerita o no lo requiere. Cualquier hipótesis se baraja y pensemos que estamos en una pandemia inédita a nivel mundial y que tensionó todos los sistemas sanitarios del mundo, haciendo que colapsen. En ese sentido, nosotros como argentinos tenemos que estar orgullosos porque el sistema nacional y el cordobés no colapsaron, todo lo contrario. Quien requiere de atención o de una cama siempre tuvo a disposición.

- En la capital cordobesa se observan largas filas de vecinos buscando testearse. ¿Está al tanto de la situación? ¿Cómo se encuentra la provisión de análisis para el coronavirus?

Sí, es un fenómeno que lo vemos en muchos lugares del país. Pasa que es importante remarcarles permanentemente a los ciudadanos que solamente se tienen que testear los que tienen síntomas. Porque yo veo mucho que dicen “tengo un contacto estrecho y me voy a hisopar”. No, solamente andá si tenés síntomas y si sos contacto estrecho es necesario aislarse 14 días.

Respecto a la provisión, es completamente normal. El trabajo también. En la salud, más allá de alguna mano de obra desocupada de la política opositora que quiso meter la grieta, en todo momento se trabajó de manera unida. Desde el Presidente hasta los 24 gobernadores vengan del partido político que vengan. Los resultados están a la vista.

Medicamentos de producción nacional: “Somos optimistas y esperemos que ambos tratamientos estén en los próximos días”.

- Llevándolo al plano nacional, ¿qué objetivo tendrán los dos medicamentos de producción nacional que anunció el ministro González García?

Hay que aclarar que son tratamientos, no son vacunas que impiden el ingreso del virus al cuerpo. Venimos mirando los ensayos clínicos con bastante atención y con cierto optimismo para, primero, la ivermectina. Es un viejo medicamento que, en algunos casos, les baja la carga viral a los pacientes con Covid. El otro, que es al que más confianza le tenemos, es el suero equino. Primero porque el equino es un gran productor de anticuerpos y el problema de escala de producción no lo vamos a tener. Segundo, la potencia del anticuerpo que vimos en los estudios in vitro fue muy buena. Por eso somos optimistas y esperemos que ambos tratamientos estén en los próximos días.

- Corríjame si me equivoco, pero trascendió que Argentina solicitará unas 25 millones de vacunas contra el coronavirus. ¿Se trata de una primera etapa o solamente se van a adquirir esas dosis? ¿Qué ocurre con los otros 20 millones de habitantes?

Nosotros venimos hablando con todos los laboratorios que vienen en carrera más avanzada para la futura vacuna y con los países. Venimos hablando con Rusia, que tiene una producción estatal a través de un fondo de inversión y con todos, a quienes les falta la fase 3 de ensayos. Nuestro objetivo es que los 45 millones de argentinos estén cubiertos el día que aparezca la vacuna. Por eso a cada laboratorio le estamos pidiendo cuando salga el ok de la fase 3 hasta cubrir la totalidad de los 45 millones de argentinos.

