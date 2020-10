Cristina destacó la publicación de una biografía de Néstor Kirchner

La vicepresidenta aseguró que nunca leyó ningún libro sobre la vida del fallecido Presidente. Si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan", explicó.

La vicepresidenta, Cristina Fernández, destacó la publicación de una biografía sobre el ex mandatario Néstor Kirchner, en la que figura el relato del presidente Alberto Fernández, y señaló que "nunca" leyó "ninguna" de las obras realizadas sobre ella o su fallecido marido.

"Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia… es más sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan. Pero...", escribió la ex jefa de Estado.

En su cuenta de Twitter, la titular del Senado contó que recibió un ejemplar de Néstor. El hombre que cambió todo, del ex militante montonero y amigo de la familia Kirchner Jorge "Topo" Devoto, y lo definió como "una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho".

"Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho", expresó.

Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia… es mas sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan. Pero… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 3, 2020

Entre las personas que cuentan su vínculo con el santacruceño se destacan Alberto Fernández, quien relató varias anécdotas: una de ellas es sobre cómo quedaron "como dos pibes en penitencia" cuando la ex senadora nacional "de mal talante" cuestionó que Néstor Kirchner lanzara su candidatura presidencial en diciembre de 2001. Además, el actual jefe de Estado también recordó que el patagónico lo instaba a "dejar de ser el ala progresista de un partido conservador", en alusión al PJ.

El Presidente también utilizó su cuenta de Twitter para referirse al trabajo de Devoto. "Tuve la maravillosa oportunidad de acompañar a Néstor Kirchner a lo largo de su marcha presidencial. Fue un gran Presidente. Hoy millones de argentinos alzan su nombre como bandera. Este libro recoge testimonios de algunos que lo acompañamos y quisimos. Néstor siempre presente!", escribió el mandatario.

Tuve la maravillosa oportunidad de acompañar a Nestor Kirchner a lo largo de su marcha presidencial. Fue un gran Presidente. Hoy millones de argentinos alzan su nombre como bandera. Este libro recoge testimonios de algunos que lo acompañamos y quisimos. Nestor siempre presente! pic.twitter.com/TKVHgYIt7i — Alberto Fernández (@alferdez) October 3, 2020

El lanzamiento del libro se hace en la previa al décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que se cumplirá el próximo martes 27 de octubre.

Fuente: Noticias Argentinas