Cabandié volvió a Córdoba tras la incorporación de 65 brigadistas

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, visitó este viernes nuevamente a Córdoba para recorrer las zonas afectadas por los incendios forestales. El titular de la cartera de Ambiente se dirigió a la base ubicada en el Autódromo de La Cumbre, donde visitó a la dotación que arribó a la provincia para sumarse al combate de los focos ígneos.

“Ayer la provincia de Córdoba nos solicitó y hoy ya están 65 brigadistas trabajando”, destacó Cabandié.

En ese marco insistió en la necesidad de tipificar el desmonte como un delito penal y prohibir que las tierras quemadas puedan ser utilizadas en 60 años, y explicó que al respecto el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto que tiene que tener un tratamiento expedito.

En su tercera visita a la provincia desde que comenzaron los incendios, el ministro estuvo acompañado por el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, aseguró con respecto a la problemática que “hay distintos niveles de responsabilidades: por un lado, el sector productivo, y por otro, la Justicia, que no detiene, que no imputa, no hay procesamientos ni indagatorias”.

Además, el funcionario nacional alertó que si bien “es una situación excepcional”, “se va a volver a repetir”. “La sequía es histórica pero es una expresión más del calentamiento global; la falta de lluvias, como la bajante de los ríos y las altas temperaturas son situaciones que se van a repetir a lo largo del tiempo”.

“Con Córdoba venimos trabajando bien”, indicó Cabandié con respecto a la articulación de los gobiernos de la Nación y la provincia, “tiene un buen sistema de manejo del fuego”. Asimismo, el ministro declaró en su visita a la zona afectada que se trabaja con todas las provincias en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente en el fortalecimiento de las estructuras de manejo del fuego de cada jurisdicción.

El presidente Alberto Fernandéz había manifestado el jueves el compromiso de aunar esfuerzos para ponerle fin a los incendios que se registran en Córdoba, apoyo que fue agradecido por el gobernador Juan Schiaretti, quien también remarcó la solidaridad del jefe de Estado con la situación. En ese sentido, el Gobierno nacional desplegó, desde el inicio de los focos, una serie de recursos para la provincia.

A través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la Nación hizo efectivo un primer despliegue a suelo cordobés de cinco aviones hidrantes cuando comenzaron los incendios en agosto, y desde septiembre se sumaron otros dos, siendo ahora un total de siete aeronaves operativas, explicaron fuentes nacionales.

Asimismo, se ofrecieron brigadistas nacionales para todas las provincias con fuegos activos. El jueves las autoridades locales requirieron apoyo, por lo que llegó a La Cumbre una dotación de 65 combatientes de incendios forestales enviados por el Ministerio de Ambiente, provenientes de la Brigada Nacional y de parques nacionales.

Sobre los recursos aportados por la Nación, Cabandié sostuvo: “Hasta que haga falta nos vamos a quedar, ese es el compromiso que asumimos. En la zona del Delta del Paraná estamos hace seis meses”.

