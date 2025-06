Este miércoles quedó conformada en la Legislatura de la Provincia la Comisión Parlamentaria de Futuro, que fue impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y creada por la Resolución 42800, aprobada en la novena sesión ordinaria del cuerpo, celebrada el 28 de mayo.

La cordobesa es la primera legislatura subnacional de América Latina en crear este espacio que promueve la gobernanza anticipatoria en los procesos legislativos.

Explican oficialmente que esta Comisión Parlamentaria de Futuro "se trata de un espacio parlamentario que busca anticipar escenarios estratégicamente y orientar el desarrollo sostenible local a partir de la gobernanza anticipatoria".

Tiene como objetivo "generar diagnósticos, evaluar tendencias globales y realizar análisis de riesgos, para la elaboración de proyectos de ley y el diseño de políticas públicas que no solo miren hacia adelante si no que sean sostenibles a largo plazo".

De la presentación oficial, participó la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, quien aseguró que está creación configura un día histórico para la Legislatura, pero sobre todo para la provincia y sus ciudadanos.

“Más allá de las urgencias diarias, es fundamental poder pensar a futuro y estar preparados para los acontecimientos que puedan suceder”, expresó.

En la reunión constitutiva, realizada en la Sala Memoria, Verdad y Justicia, también se votó la presidencia pro tempore por los próximos tres años y se designó a Miguel Siciliano en dicho rol. Además, se anunció que la relatoría quedará a cargo de Leandro Graglia del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), instituto que brindará asistencia técnica, tanto en metodología como en temática.

“Es muy importante adelantarse en la gobernanza a los tiempos que vienen. Gobierna no solo el oficialismo, también la oposición, y gobernar no es sólo ser parte de la coyuntura sino estar preparados para los contextos futuros”, señaló.

El flamante presidente de la Comisión además destacó la posibilidad que genera este espacio para poder mirar a otros países e intercambiar con ellos experiencias exitosas para copiar y no tropezar con aquellas que ya fracasaron.

También, de forma virtual desde Quito, Ecuador, acompañó este encuentro constitutivo el secretario Ejecutivo adjunto de Cepal, Javier Medina Vásquez, quien compartió ejemplos regionales sobre gobernanza anticipatoria y planificación legislativa a largo plazo.

“Esta comisión representa un espacio para pensar estratégicamente el mañana. La gobernanza anticipatoria y la prospectiva legislativa no son un lujo, son herramientas esenciales para que Córdoba no reaccione ante los desafíos del presente, sino que esté preparada para contextos futuros”, sostuvo Medina Vásquez y continuó: “No se trata de predecir el futuro, sino de prever escenarios posibles para tomar decisiones informadas”.

En esta primera reunión, estuvieron presentes la vicepresidenta de la Unicameral Nadia Fernández; el vicepresidente segundo, Daniel Juez; y los presidentes de cada bloque político, Matías Gvozdenovich (UCR); Walter Nostrala (Frente Cívico); Oscar Tamis (PRO); Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza); Karina Bruno (Córdoba); Dante Rossi (Construyendo Córdoba); y Graciela Bisotto (Juntos por el interior).

A través de Zoom participaron el vicepresidente primero, Oscar Saliva; Luciana Echevarría (MST en el FITU); y Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro).

Asimismo, de parte de Copec asistieron, el presidente Emilio Graglia; Leandro Graglia, César Murúa y Victoria Romero Ratti.