El radicalismo cuestiona la ausencia de una estrategia educativa provincial

Un comunicado del Comité Central de la UCR cordobesa cruzó este martes a la acción del Ministerio de Educación en el marco de la pandemia y volvió a criticar “el silencio” del gobernador Juan Schiaretti.

El radicalismo lamenta que “hasta el momento no se haya anunciado ningún tipo de plan relacionado con la educación”, por lo que cuestionan la ausencia de “algún plan de contingencia que permita (a las niñas y a los niños cordobeses) continuar formándose y aprendiendo”. “No puede ser que hasta el momento no se informe desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba si habrá una estrategia para que los chicos y chicas puedan volver al aula (…) o al menos no se ha dado a conocer”, advirtieron.

En el comunicado que se dio a conocer este martes, el radicalismo destaca los avances que se dieron en La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y descartan que la situación tenga que ver con cuestiones relacionadas con la realidad de las disputas políticas. “Es evidente que no se trata de partidos políticos; se trata del liderazgo de sus representantes y de la elaboración de un plan que permita avanzar, considerando que la educación es uno de los derechos fundamentales en cualquier parte del mundo”, señalaron.

“Sin educación no vamos a salir adelante, ni vamos a poder enfrentar los grandes flagelos que tiene Córdoba como la pobreza que aumenta con el correr de los días, y la inseguridad que se lleva vidas y destruye familias enteras. Sin educación tampoco vamos a poder enfrentar los problemas que tenemos en la salud pública”, enunciaron los representantes del espacio opositor.

En ese marco, también vuelven a cargar las tintas contra el “silencio” del Gobernador, al que definen como una característica “transversal a la gestión”.

“Córdoba le pide al gobernador Schiaretti que nos dé a conocer un plan educativo. En una pandemia mundial, lo que no podemos permitir es que dejen de funcionar las instituciones. Es urgente. No hay más tiempo”, advirtieron.