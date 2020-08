Massa apuntó a la oposición y advirtió: "No podemos cerrar el Congreso"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó la postura del bloque de Juntos por el Cambio de no querer debatir de forma virtual la reforma judicial.

Sergio Massa aseguró que no entender que "la Justicia en la Argentina es un desastre" es "no entender nada". - Foto: archivo

"No podemos cerrar el Congreso para no resolverles el problema de justicia a los argentinos", se quejó el titular de la Cámara baja, este martes, luego de que el frente Juntos por el Cambio adelantara que no avalará una nueva prórroga de las sesiones virtuales para tratar la reforma judicial.

Para Massa, "si no se asume que la Justicia en la Argentina es un desastre y que de los tres Poderes (del Estado) es el que menos ha evolucionado en los últimos 30 años, es no entender lo que pasa".

"No estamos cerrados. Discutamos variantes, opiniones, si eso es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Lo que no puede pasar es que cerremos el Congreso para no resolverles el problema de la Justicia a los argentinos", enfatizó el tigrense en declaraciones al canal TN.

"Hoy se está juzgando a gente de manera virtual. Hay condenas penales por Zoom ¿Cómo no vamos a poder discutir la reforma judicial de manera virtual si hay jueces condenando personas a prisión a través de la utilización del Zoom?", disparó.

Según se pudo saber de fuentes de la Cámara, para esta semana no estaba prevista hasta el momento ninguna reunión o contacto entre el oficialismo y la oposición para intentar destrabar el tema. El Frente de Todos esperaba volver a prorrogar las sesiones telemáticas por otro mes en labor parlamentaria, pero ante la negativa de Juntos por el Cambio, por el momento se frenará la actividad.

Integrantes de Juntos por el Cambio consideran que el oficialismo podría extender el protocolo por su cuenta si quisiera durante una sesión, aunque afirman que eso rompería "el acuerdo" original en el que se estableció que todos los bloques tenían que avalar una prórroga.

Tras decidir que no avalará una sesión virtual para tratar la reforma judicial, el interbloque opositor volverá a la carga con proponer que vuelvan los debates presenciales o se consiga un edificio más amplio.

Fuente: Noticias Argentinas