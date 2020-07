75 días sin Facundo Castro: realizan megaoperativo para encontrar al joven

Este martes comenzó el rastrillaje de las fuerzas federales en la zona en que desapareció Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años visto por última vez en un retén policial por incumplir la cuarentena, el 30 de abril, cuando salió de Pedro Luro hacia Bahía Blanca, para visitar a su ex novia.

La primera jornada se cubrieron más de 30 kilómetros desde Teniente Origone hasta el cruce de las rutas 3 y 22, en dirección al destino al que pensaba llegar Facundo.

Desde un helicóptero, el fiscal de la causa Santiago Ulpiano Martínez sobrevoló la zona junto al jefe del operativo Fabián Caponnetto para que el funcionario judicial pudiera dimensionar la extensión del terreno y las características geográficas.

Este miércoles se estima que buscarán hacia el lado contrario: desde Mayor Buratovich -donde lo detuvo la policía bonaerense y se perdió el rastro- hacia Pedro Luro, informaron fuentes cercanas al caso.

También se incorporará a la búsqueda el perro "Duke" y su entrenador Marcos Darío Herrero por pedido de la familia de Facundo. Se trata del mismo animal que encontró a Micaela Ortega, una nena de 12 años abusada y asesinada en 2016 por Jonhatan Luna, en un descampado.

El perro también había participado de la búsqueda de Santiago Maldonado. Allí fue clave al encontrar en el Río Chubut un collar con un colmillo de jabalí, propiedad del joven artesano. Además había colaborado en el rastrillaje de Araceli Fulles.

La causa

Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia, dialogó en Radio Gráfica sobre la causa y recorrió las pruebas recabadas hasta el momento, las irregularidades en la investigación, y señaló responsabilidades políticas alrededor del caso.

El joven, según relató el letrado, “es interceptado en el retén de Mayor Buratovich a 30 kilómetros” de Villarino. “Allí se labra un acta por el 205 (artículo que establece penas para quienes no cumplan con medidas preventivas), y se llama a la madre para constatar que la dirección que había dado Facundo era la correcta”.

“Lo que se sabía es producto al conocimiento que tiene la madre, que discutió con su hijo porque iba a ver a su ex novia”, subrayó, y a partir de ese momento la madre observó que el teléfono de Facundo estaba apagado, y que no había tenido contacto con ninguna persona. Entonces “la madre hace la denuncia, el acto procesal específico por el cual estamos donde estamos, se produce el 29 de junio cuando se va a hacer un rastrillaje con canes al pueblo, que en un principio no se puede hacer, porque hay cinco móviles policiales bloqueando la entrada a la ciudad”, describió.

Luego de comenzar las pericias necesarias para saber qué pasó con el joven, “de la nada aparece una chica, Xiomara Flores, que casualmente es policía y hermana de quien le hace la infracción a la mañana a Facundo, y dice ‘yo vi a Facundo y lo llevé’”, detalló Aparicio. Sin embargo, la agente le comentó a la madre que no podía dar más información por orden de sus superiores.

Hasta el momento, quienes declararon de las fuerzas policiales bonaerenses mencionan que el joven se subió a una camioneta, pero luego se contradijeron y sostienen que se fue caminando por cuenta propia. Precisan que vieron a Facundo subirse a un patrullero en Buratovich a las 15.30 el 30 de abril, el mismo horario que la oficial Flores lo habría acercado hasta Teniente Origone, a 25 kilómetros del otro punto.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, sigue la causa desde el 25 de junio con la intervención del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). Ese mismo día, el caso se retransmitió a nivel nacional través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) del Ministerio.

El 8 de julio se desplazó a la policía bonaerense de la investigación y tomó intervención en el caso la justicia federal, por pedido de la familia que reclama que la causa sea caratulada como "desaparición forzada de persona".

Desde ese momento, comenzó a trabajar en la búsqueda la División Búsqueda de Personas de la PFA. Además, solicitaron a todas las fuerzas federales -Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería- que dispongan de sus recursos para acompañar las tareas de rastreo.

Ese mismo día, la PFA secuestró los libros de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich y la camioneta Hilux de la fuerza que fue peritada este lunes, pese a que los abogados de la madre de Facundo creen que no es el patrullero que vieron los testigos y pidieron que se incauten todos los vehículos que tengan las características descritas de todo el partido de Villarino.

En la búsqueda participan desde este martes agentes de la PFA de Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tandil, Pinamar, Chascomús, Dolores, Azul y Bahía Blanca. Oficiales, suboficiales, agentes, móviles, unidades de bomberos, perros y drones.

