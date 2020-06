Trabajadores municipales coparon la ciudad con una masiva movilización

Con bronca contenida y por las principales avenidas del centro, este jueves marchó nuevamente el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) contra la quita de chapas, los recortes de jornada y el empleo de trabajadores monotributistas ajenos al gremio.

La masiva convocatoria tuvo su epicentro en la sede central del gremio, sobre calle 9 de Julio al 642. Desde allí, los principales delegados del gremio se juntaron con la imponente columna de trabajadores de áreas operativas e inspección que a lo largo de avenida Colón bajaban hasta La Cañada.

Los municipales originalmente "corrieron la bola" de que el centro de la manifestación iba a ser el Palacio 6 de Julio, donde se desplegó un inusual operativo policial que incluyó a la Guardia de Infantería, Bomberos y hasta a un camión hidrante.

Importante operativo policial montado desde las primeras horas de este jueves frente a la @MuniCba. Se espera una fuerte protesta del @suoemcordoba a partir de las 10.30.@Lmdiariocomar



(Foto: @JavierSassi) pic.twitter.com/qG5RymBTmQ — Ignacio Martín (@IgnacioNMartin) June 18, 2020

Finalmente, alrededor de 5.000 personas se movilizaron por Colón y Emilio Olmos hasta Maipú, donde se sumó la columna de trabajadores de Salud que partieron desde el Hospital de Urgencias. La marcha estuvo encabezada en todo momento por las áreas donde el Ejecutivo realizó el último ajuste con quita de chapas, reducciones salariales y desvinculaciones.

Así avanza la columna del @suoemcordoba sobre todo lo ancho de la Colón.@Lmdiariocomar pic.twitter.com/bjUduyWhj3 — Ignacio Martín (@IgnacioNMartin) June 18, 2020

A pesar de la masividad de la protesta, no se reportaron incidentes a gran escala a diferencia de lo sucedido durante las últimas movilizaciones del gremio. Asimismo, no faltaron las bombas de estruendo y las pedradas aisladas contra la policía, que con apenas una decena de efectivos acompañó la protesta desde lejos mientras se desplazaba camino a la "zorrera" (Mariano Moreno y Duarte Quirós).

Cabe destacar que aunque el objetivo real del Suoem nunca fue avanzar hasta la Municipalidad para evitar un enfrentamiento directo con la Policía, un grupo de inspectores y trabajadores de base intentó doblar por Cañada mientras la marcha avanzaba por bulevar San Juan. Fueron contenidos por los propios delegados sindicales, que tanto en Marcelo T. de Alvear como en Ayacucho, Bolivar y Arturo M. Bas evitaron que la columna baje hacia el municipio.

También estuvo la intención de doblar por Rosario de Santa Fe para llegar hasta el Esop, ahora llamado Coys, donde se apostaron vallas y un grupo de policías; algo que fue abortado por los propios dirigentes del Suoem.

El @suoemcordoba ahora baja por Maipú luego de juntarse con la columna de Salud municipal.@Lmdiariocomar pic.twitter.com/b2YtcSoP50 — Ignacio Martín (@IgnacioNMartin) June 18, 2020

En off, los delegados reconocieron a este medio que "será muy difícil contener a las bases que perdieron derechos", luego de formar un vallado humano que evitó el avance de sus propios compañeros. Según afirmó la secretaria general Beatriz Biolatto a LNM, además del recorte de jornada aprobado hace más de un mes por el Concejo Deliberante, la marcha de hoy fue motivada por "140 compañeros que tienen la chapa, cumplen la función y ven que se la quitaron".

"Están todos los días en la calle y se encuentran con una lista en sus lugares de trabajo. Pasa en todos los lugares donde hay inspectores.", agregó.

Con la Municipalidad completamente vallada, los empleados del @suoemcordoba continuaron la marcha camino a la zorrera. Mucha bronca entre las bases que los delegados intentaron contener.@Lmdiariocomar pic.twitter.com/MjHissXG6L — Ignacio Martín (@IgnacioNMartin) June 18, 2020

Reunión con el Ejecutivo

Aunque desde el Suoem afirman que se pidió este jueves una reunión con el Ejecutivo a cargo de Martín Llaryora "para descomprimir la situación", este jueves a las 17 se reunirán con la secretaria General de la intendencia, Verónica Bruera.

"Vamos a plantear hoy puntualmente el daño artero a los compañeros de inspectoría. Anoche a las 20 les llegó a dos compañeros contratados artículo 8 la baja de su contrato. Personas con un legajo impecable. Nosotros pedimos el diálogo", remarcó Biolatto.

"No puedo decir quienes eran"

La gremialista despegó al gremio de los hechos de violencia registrados este jueves frente al municipio cuando se concentraron un grupo de empleados de Policía Municipal, Control de Tránsito y Control Integral de la Vía Pública.

"No se ven los rostros de los compañeros, así que no se sabe quienes eran. No estuvimos ahí, nosotros estábamos haciendo las gestiones para descomprimir esa situación, algo que se habría logrado llamando a una reunión", dijo.

Biolatto tampoco admitió que el ataque al Colegio de Abogados corresponda a afiliados al Suoem, aunque tampoco aseveró que se trate de infiltrados. "Nosotros no tenemos que ver con el Colegio. Yo me enteré cuando llegué al gremio", resaltó.

Noticia relacionada: