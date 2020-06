Con incidentes, los municipales volvieron a marchar por las calles del centro

Los empleados municipales nucleados en el Suoem volvieron a realizar este viernes al mediodía una masiva movilización por el centro de Córdoba. Al igual que la semana pasada, con diversos incidentes.

Empleados de distintas dependencias confluyeron en el Patio Olmos y marcharon por Velez Sarsfield y Duarte Quirós hasta Mariano Moreno. Con bombas de estruendo, humo verde, bocinas y banderas continúan su reclamo contra los recortes de jornada impulsados por el Municipio y la implementación de servidores urbanos y abogados como "promotores de convivencia".

Además, hoy se conoció que Martín Llaryora resolvió que caduquen unas 450 chapas de inspectores municipales que cobraban el 30% adicional de inspectoría sin realizar las tareas, al igual que empleados en áreas de conducción que no cumplieron con concursos.

Lanzaron una bomba de estruendo que explotó al lado de un mozo que salía del Colegio. Las amenazas son por la designación de los abogados "promotores de convivencia" por parte de la @MuniCba @Lmdiariocomar pic.twitter.com/wzug2ltUXs — Ignacio Martín (@IgnacioNMartin) June 12, 2020

Sobre Duarte Quirós, un grupo de manifestantes realizaron pintadas en las puertas del Colegio de Abogados contra la secretaria General de la intendencia, Verónica Bruera. El enojo de los municipales, según afirman, se centra en la designación de los letrados "sin concurso y con el aval del Colegio" para que tengan "las mismas responsabilidades de un inspector".

Con pintadas contra la secretaria Bruera, un grupo de municipales se concentró frente al Colegio de Abogados@Lmdiariocomar pic.twitter.com/IAYnNmDF51 — Ignacio Martín (@IgnacioNMartin) June 12, 2020

Previamente, otro grupo de afiliados al Suoem atacó a un taxista que los increpó en la esquina de Vélez Sarsfield y Duarte Quirós. A pesar de que muchos municipales y algunos policías intentaron frenar el enfrentamiento, unas 10 personas atacaron el automóvil del conductor, que sacó un matafuegos por la ventanilla y empezó a rociar a los que se encontraban a su alrededor.

#AHORA Nueva movilización del @suoemcordoba por el centro de Córdoba en un clima muy caldeado. Incidentes con un taxista.@Lmdiariocomar pic.twitter.com/QvzyUMcWBF — Ignacio Martín (@IgnacioNMartin) June 12, 2020

El propio taxista relató en un audio que se empezó a viralizar en las redes que venía de dejar a una pasajera y cuando intentó doblar por Duarte Quiros lo "dejaron encerrado".

"Se me pararon atrás del auto y me empezaron a picotear. Ahí llegó la Policía pero ya me habían dado por todos lados. Me hicieron mierda el auto", expresó. El chofer se dirigió luego al Sanatorio Allende para ser asistido.

De esta manera continúa el reclamo diario de los empleados municipales tras las medidas llevadas adelante por el Ejecutivo municipal. Un conflicto que amenaza con seguir más allá de cualquier tipo de aislamiento.

