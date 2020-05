Hallan asesinado al joven desaparecido en Villa María: hay dos detenidos

Este viernes a la noche fue encontrado asesinado Miguel Alexander Martínez, de 22 años de edad, y de quien nada se sabía desde el 23 de mayo, cuando desapareció en Villa María.

Su cuerpo fue hallado durante un rastrillaje de los Bomberos en un campo de la zona rural de Arroyo Algodón, una docena de kilómetros al noreste de Villa María.

La fiscal Juliana Company imputó por “homicidio calificado por alevosía” a los dos detenidos, dos chicos de 20 años, integrantes de reconocidas familias locales, de acuerdo a lo informado por medios de comunicación de dicha región provincial.

Según trascendió, se trata de Joaquín Munarriz Gianoni y Eliézer Tomas Cánova, quienes lo habrían asesinado a modo de escarmiento por considerarlo supuesto autor de algunos ilícitos de los que habrían resultado damnificados algunos de sus allegados.

Por ahora, y hasta tanto no se conozca el resultado de la autopsia, no hay precisiones sobre la causa de la muerte, no obstante lo cual se especula que su deceso fue producto de violentos golpes dada la imputación de ambos detenidos.