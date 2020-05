“Este es un momento para hacer hincapié en la importancia del cuidado del medio ambiente”

En medio de la pandemia, la Universidad Católica de Córdoba dicta un ciclo a distancia destinado al público en general para informar sobre los distintos tipos de energías renovables y sus aplicaciones en el mercado local, además de difundir la importancia que adquieren día a día. Los interesados en participar de la última clase del curso pueden escribir a: [email protected] .

Al respecto, la directora de la Tecnicatura en Energías Renovables, Macarena Rodríguez Campos, sostuvo: “Estos cursos se están dando para acompañar a la población en estos momentos de confinamiento debido a la pandemia. Es para nosotros importante compartir conocimiento de una temática en auge como son las energías renovables, que están creciendo en Argentina y en el mundo. Hemos visto mucho interés en el desarrollo del primer encuentro de este curso gratuito”.

“En estos momentos estamos viendo los efectos positivos en el medio ambiente por la baja en la actividad debido a la cuarentena. Creo que es tiempo para hacer hincapié en la importancia del cuidado del medio ambiente. Las clases en la Tecnicatura se están llevando a cabo a través del campus virtual de la Universidad con videoconferencias entre profesores y alumnos”, agregó la docente respecto a la actividad académica que desarrolla la casa de altos estudios.

“Bajo la premisa de que ‘la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma’, esta ley de la Física nos da mucho que pensar, partiendo desde el punto de vista de que nosotros no podemos crear una máquina que genere energía de la nada. Lo único que podemos hacer es tener energía de los recursos ya existentes. Si pensamos en los fósiles, el petróleo y el gas son energías químicas acumuladas por millones y millones de años, la energía solar proviene del Sol y podemos captarla”, dijo Rodríguez Campos.

Macarena Rodríguez Campos, directora de la Tecnicatura en Energías Renovables de La UCC.

Tipos de energía

Hay dos tipos que hoy son los más importantes: la solar y la eólica, esto dicho en términos de desarrollo y crecimiento en el mundo. Otra de las energías es la térmica, la que proviene del gas.

Existen otras no menos importantes como la solar fotovoltaica, solar térmica (utilizada para calentar agua u otro fluido), eólica, geotérmica (utilizando el calor de la tierra), mareomotriz (se usa la fuerza de las mareas), undimotriz (a partir de las olas marítimas), hidráulica (menor a 50 MW, por una cuestión que marca la ley y en Córdoba la represa de Los Molinos responde a ese parámetro) y las bioenergías (a partir de los biocombustibles). Estas si bien no son tan conocidas, deben difundirse los desafíos, cómo se está operando y lo que se está haciendo en nuestro país y el crecimiento de las mismas en el mundo.

Pero en realidad la que más se consume es la energía eléctrica, la cual no se encuentra en la naturaleza. Para poder obtenerla se necesita de formas de energías que se puedan transformar. A su vez, al realizar esas transformaciones puede haber pérdidas de energía, ya sea de calor, sobre todo cuando se transporta de un lado al otro. Es decir, que las energías renovables son aprovechables de forma sostenible a corto, mediano o largo plazo, o sea, son ilimitadas.

“Nosotros no podemos crear una máquina que genere energía de la nada. Lo único que podemos hacer es tener energía de los recursos ya existentes”.

La influencia sobre el ambiente

Profundizando en algunos conceptos, la docente de la UCC deja información para comprender este abanico de posibilidades que está frente a nuestra sociedad.

- ¿Cuáles son las energías que están dentro de las no renovables?

- O convencionales, también se las llama así, aquí podemos encontrar: el petróleo y sus derivados; el gas natural, carbón, hidráulica (mayor a 50 MW) y la nuclear. Son aquellas que se encuentran de forma limitada en nuestro planeta. La velocidad con las que podemos consumirlas es mayor que su capacidad de generación.

- ¿Cuáles son las diferencias entre ambas?

- Con las convencionales es como tener un stock finito. Las renovables son como un flujo variable. Lo que se debe captar es que, a diferencia de las convencionales, debo aprovechar los momentos en que la fuente está, como ocurre con el Sol que se aprovecha solo durante el día y no por la noche o en los días de lluvia, además depende del horario del día en que se capte será más o menos eficiente.

- Y con respecto a la energía eólica…

- Es el mismo caso, dependerá del flujo del viento para tener mayor generación de energía. No se puede almacenar, por ello esto constituye uno de los desafíos más grandes pues el mercado eléctrico está desarrollado directamente para las renovables, con lo cual no tiene el mismo rendimiento.

- ¿Su utilización cómo influye en el cuidado del medio ambiente?

- Aquí tenemos una variable muy importante que va desde bajar las emisiones de carbono en la producción de energía, pasando también la baja en la contaminación en general y sus efectos sobre la salud humana, hasta llegar a ser parte del camino en la lucha contra el cambio climático. En la economía van a influir en el crecimiento de la industria, propiciando negocios y empleos de mano de obra calificada, ya que en nuestro país se pretende llegar a los 17.500 puestos proyectados renovar y 5.000 puestos creados.

Soberanía energética

Se puede tener soberanía energética, pues de ese modo se logra la independencia de la red porque, por ejemplo, si se quiere llevar energía a un lugar de las sierras se dependería del transporte, lo cual resulta muy caro y complejo. De esta manera, la provisión se solucionaría con los paneles solares y un sistema de acumulación creando un pequeño parque fotovoltaico, además de poder hacerlo entre los vecinos sin depender del Gobierno que lleve la red para abastecer a la cooperativa de esas poblaciones. Por otra parte, la inversión sería a través de todos los vecinos y técnicamente posible. Al instalar esos paneles hoy, tal vez se tarde 15 años en recuperar la inversión, lo cual va a depender del precio de la energía y del dólar, por el costo de los materiales que son importados.

Energía solar fotovoltaica, qué es y proyecto hogareño



La energía solar fotovoltaica consiste en convertir la radiación solar en electricidad a través de paneles formados por celdas solares, cuya eficiencia es de entre un 15 y 18%. Por otra parte, estos dispositivos deben tener una inclinación y orientación ideal. La primera debe ser igual a la latitud. La orientación hacia donde miran los paneles será: en el Hemisferio Sur: Norte y en el Norte: Sur. Dentro de los proyectos fotovoltaicos hogareños podemos tener uno conectado a la red de energía eléctrica o no.

Macarena Rodríguez Campos, aclaró algunos aspectos sobre esta cuestión.

- ¿Cómo se puede dimensionar un proyecto hogareño?

- Esto es según los consumos de energía eléctrica y la factura de electricidad. De acuerdo a la radiación solar dependerá cuántos paneles generan la cantidad de energía necesaria para una vivienda familiar, del factor de rendimiento y dimensiones de las baterías. El tamaño depende de la cantidad de energía que puedan generar.

- ¿Cómo se podrían reciclar o descartar esos paneles?

- Debido a los materiales que se utilizan deben tener un tratamiento. He leído que en Francia están desarrollando una planta para esto, fundamentalmente para tratar de recuperar algunos de los materiales para reutilizar como el silicio o metales valiosos como la plata. Como los paneles tienen una duración de entre 20 y 25 años, todavía no hay grandes cantidades de desechos para ser reciclados, lo cual se ha constituido en preocupación para varios países para no tener este problema a futuro. El tamaño depende de la cantidad de energía que puedan generar. Por último, para montar los parques fotovoltaicos se debe contar con determinados requisitos, como licitaciones públicas, terrenos disponibles, distancia a la línea eléctrica de alta tensión, a la ruta, tamaño del proyecto y se calcula la generación energética con software, evaluación económica del proyecto y financiamiento.

Seguí el desarrollo completo de este Suplemento Especial

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los lunes en tu kiosco ]