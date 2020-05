Despedidos del Estado: la lucha de los técnicos por la agricultura familiar

Tenían casi 20 años de antigüedad cuando los echaron durante el gobierno de Macri. Sin salario fijo ni estabilidad, no dejaron de acompañar al campesinado cordobés.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Entre 2015 y 2019 un tercio del total de los trabajadores del Estado en los distintos organismos a lo largo del país fueron borrados de un plumazo de sus puestos. La mayoría se enteró de un momento a otro sin aviso previo. La postal del “desguace macrista” continúa muy presente todavía: los despedidos de Fadea en Córdoba; los trabajadores de Fabricaciones Militares, en Río Tercero y Villa María; los de la Anac, Senasa, la Anses, Afsca, el Inti, la Superintendencia de Salud y, entre otros, hasta los Médicos Comunitarios.

Mucha de esa gente que, según un relevamiento nacional de los propios laburantes y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), suman más de 35.000 a lo largo del país, tenían casi 20 años de antigüedad, basta experiencia y capacitación. En Córdoba, la cifra de despedidos en la era del Pro ronda los 700 trabajadores.

Las negociaciones para que se reincorporen a los despedidos empezaron en diciembre con funcionarios del Gabinete de Alberto Fernández. Desde ATE se pidió una amnistía, una reparación histórica como se hizo posterior a la dictadura, donde cesanteados y perseguidos fueron reincorporados a través de una comisión de conformación gremial. Hasta el momento, salvo las reincorporaciones en el Inti, el resto quedó en promesas.

Organizarse en el territorio

En ese achicamiento, en los últimos cuatro años hubo prácticamente un desmantelamiento en la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) -degradada a Subsecretaría (SsAF)-, donde los despidos arrasaron con el 85% de los técnicos cuya laborar era asesorar a más de 10.000 pequeños productores a lo largo de la provincia. Campesinos que, en tiempos de glifosato y monocultivo, sostienen la producción agroecológica de los alimentos en Córdoba.

En esa cadena que lleva los alimentos de la agricultura familiar a nuestra mesa -producción y comercialización- es troncal el trabajo territorial que hicieron y continúan haciendo muchos de los despedidos de la SsAF.

“Creo que hoy más que nunca con esta situación de emergencia mundial por la pandemia, donde la economía terminará siendo de posguerra, va a haber mucho hambre y desocupación, y ya lo estamos viendo acá porque los sectores populares están sufriendo más que cualquier otro”, dice Mauro Lassa, ingeniero agrónomo, que al momento de ser despedido de la SsAF llevaba 17 años trabajando como técnico. Ahora da clases en una escuela secundaria y continúa sosteniendo junto a otros compañeros también despedidos, la Mesa de Soberanía Alimentaria (MSA) del Corredor Córdoba Ruta 5, una red nacida en 2014 que promueve el acceso a alimentos sanos y de calidad.

El Corredor Ruta 5 fue ideado durante el conflicto por las retenciones con el campo -el de los estancieros-. En toda la provincia, actualmente existen otros ocho corredores con dinámicas similares, que permanecen activos pese a los embates.

Soberanía alimentaria y derechos del campesinado

“A mí en particular, me quedaron cosas pendientes que no quise dejarlas porque sentía responsabilidad y era parte de un proceso”, dice Belén Agnelli que sigue trabajando junto a mujeres queseras y dulceras del departamento de Cruz del Eje, una de las regiones que más campesinos concentra en la provincia.

“Somos conscientes de que es acá donde se produce el alimento y podemos garantizar alimentos sanos. Es muy difícil que el campesinado pueda llegar a tener asistencia técnica, poder gestionar proyectos, si el Estado no atiende esa necesidad. Entonces, es un derecho que los campesinos tienen y el Estado debe atender”, dice Agnelli.

En esa misma línea, Raquel Villares que trabajaba como técnica social de territorio cuenta: “El tipo de trabajo que nosotros hacemos, al ser de terreno, genera unos vínculos que son difíciles de cortar. No es como en otros trabajos, acá nosotros una vez despedidos, no podíamos obviar el vínculo con la gente, no pudimos descartar eso”.

“Hoy el 80% de lo que tenemos en la mesa para comer sale de las grandes superficies comerciales. Hoy si ellos quieren aumentar los productos, como lo venimos viendo sobre todo estas semanas, aumentan sin ningún problema”, aporta Alejo Scifo, quien antes de ser despedido, concentraba su trabajo en el Cinturón Verde de Córdoba. “Un pueblo que no tiene soberanía de sus alimentos tampoco tiene soberanía política. Por lo tanto, la soberanía alimentaria pasa porque los pueblos coman o se alimenten como culturalmente creen que se tienen que alimentar y que el alimento no sea una mercancía”.

Es por ello que para Scifo, como muchos de los técnicos que ayudan a sostener la agricultura familiar, la conducción de este Gobierno debería tomar una decisión sobre “si va a dejar el status quo como está o si va a avanzar en contra de la tendencia cada vez más creciente en la concentración de la comercialización de los alimentos”, algo que frente a las economías de los países crujiendo en este 2020, no resulta menor tener en cuenta con miras hacia adelante.







