Reincorporan a los 270 despedidos del INTI: el valor de la lucha colectiva

El Gobierno nacional determinó la reincorporación de los 270 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que quedaron en la calle durante el gobierno de Mauricio Macri, en enero de 2018 cuando recibieron sus telegramas de despidos sin ninguna explicación sobre las desvinculaciones.

La medida se da en el marco del reclamos gremial que se realiza desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde tras un relevo, se consignó que 35 mil personas fueron sacadas de sus puestos de trabajo a lo largo del país, en distintos organismos estatales. Por ese motico ATE reclama una amnistía para las reincorporaciones.

Esta iniciativa está plasmada en la Comisión de Relevamiento y Reincorporación de los Trabajadores Estatales Despedidos en la era Macri (Corredma), que logró el censo de los despedidos y el impacto en la implementación de muchos proyectos del Estado Nacional. El pedido de las reincorporaciones es muy similar a la Comisión de Prescindibles, que con la vuelta de la democracia tras la dictadura, gestionó la reincorporación de los trabajadores despedidos durante el gobierno de facto.

El caso de INTI, es el primero, y en Córdoba ocho trabajadores podrán desde enero regresar a sus antiguos puestos de trabajo. En total habían sido despedidas diez personas, pero ya se había logrado la reincorporación de dos, que en su momento eran delegados gremiales. En conferencia de prensa, este jueves, ATE indicó que las nuevas autoridades del organismo mantuvieron una reunión con gremialistas y se comprometieron a la reincorporación.

Los trabajadores mantuvieron una fuerte disputa con el Gobierno nacional luego de los telegramas de despidos en 2018. Foto: NA

"Un achique por achicar"

"En estos últimos cuatro años muchas personas se deprimieron, se enfermaron, algunos hasta pensaron en quitarse la vida, muchas familias vivieron la incertidumbre que trae la desocupación”, describió el secretario gremial, Federico Giuliani a La Nueva Mañana, cuando realizaron una protesta en Plaza San Martín en reclamo de las reincorporaciones en Fabricaciones Militares, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Senasa, Inta, Anac, y otros tantos organismos, que en la provincia dejaron más de 300 personas sin su fuente de trabajo.

"Hasta el día de hoy ninguno de los compañeros sabemos por qué fuimos despididos, por eso está la judicialización, porquen no hubo causa. Para nosotros fue un achique por achicar, donde en todos los organismos estatales hubo al menos un 10% de recortes. Se enfocaron en despedir a militantes gremiales, delegados, cualquiera que pudiera llegar a mantener la resistencia en el vaciamiento", indica a este medio Leandro Rueda, técnico en desarrollo local en Cruz del Eje y uno de los despedidos cordobeses en 2018.

"Los telegramas que fueron llegando en su momento se vivieron como algo muy traumáticos. No sabíamos si estábamos o no en las listas, eso era muy fuerte. Como 15 días después que llegaron los primeros avisos, no sabíamos si iban a haber más, hasta que logramos que nos den el listado completo. Eso significó un momento muy fuerte para todos los compañeros y compañeras, eso en lo personal nos impactó muchisimo, como así también en lo colectivo", recuerda Rueda.

Los despidos en INTI fueron uno de los casos que más impacto tuvieron en la agenda mediática y social. Al momento de los telegramas se dio en el organismo una movilización muy fuerte entre los compañeros despedidos y los que conservaban en trabajo. Hubo un acampe en Buenos Aires y el apoyo político de parte de la oposición, como así también de algunos sectores empresariales.

Los despidos sin reemplazo se sintió en las redes de trabajo. "En todos estos años, nosotros habíamos logramos el trabajo en red de compañeros en Agricultura Familiar, del INTA, de Desarrollo Social, en algunos casos incluyendo a médicos comunitarios" explica Rueda sobre la labor que se hacía y detalla que había toda una red de vinculación de técnicos, técnicas, profesionales de Córdoba, que apuntaba a la complementación, tratando de hacer proyectos integrales, donde "cada uno aportaba desde donde sabía para hacer más eficientes los recursos. Eso se venía trabajando muy bien en las comunidades pero quedó todo desmantelado".

"Quedaba un agujero, un bache, a nivel institucional y también en el social, porque muchos compañeros trabajaban con pymes, o empresas más grandes y eso era un aporte significativo a toda la industria nacional. Derepente muchos proyectos quedaron truncos", explica el técnico.

Sin embargo, con el tiempo la lucha se fue acallando, los despidos empezaron a ser moneda corriente y hubo un acostumbramiento social a las noticias de cierre de empresas y despidos en distintos sectores del Estado. "La embestida de Cambiemos fue muy fuerte, lograron agotarnos y no pudimos superar la resistencia en esa maginitud pero logramos un impacto muy alto en la sociedad, la gente entendió el valor de lo que aportabamos", dice Rueda y agrega: "Ahí fue que nos fuimos parando y a partir de los resultados de las PASO que nos dio vitalidad, nos organizamos en redes. Y estas últimas semanas, las comiciones gremiales retomaron las reuniones con quienes se fueron confirmando como ministros. Ahora hay que esperar a ver cómo se sigue".

Noticia relacionada: