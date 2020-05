Boudou: Casación revisará el fallo que le otorgó prisión domiciliaria

Será tras la apelación solicitada por el fiscal Marcelo Colombo, quien no fue consultado antes del fallo que le permitió al ex vicepresidente salir de la cárcel de Ezeiza.

El arresto domiciliario otorgado al ex vicepresidente Amado Boudou será revisado por la Cámara Federal de Casación Federal, tras la apelación solicitada por el fiscal Marcelo Colombo.

Colombo no había sido consultado antes de que el juez federal Daniel Obligado dicte el fallo que le permitió al ex vicepresidente condenado por la causa Ciccone salir de la cárcel de Ezeiza. En ese sentido, para Colombo, el fallo debería ser considerado nulo por no haber sido notificado.

Además, el fiscal aseguró que el magistrado Obligado "incurrió en arbitrariedad por un absoluto desapego respecto de las circunstancias objetivas del caso, cuando pasó a interpretar el contexto de la pandemia del COVID 19 en beneficio de la situación del imputado, estableciendo una causal de afectación individual que viola cualquier regla de razón suficiente". El fiscal también apuntó que la conclusión del juez por "irrazonable" e "inequitativa".

Si bien se extendió la feria extraordinaria judicial frente a una nueva fase de la cuarentena dictada por el Gobierno nacional, la Cámara de Casación determinó a través de una acordada que se dé tratamiento a los recursos que pudieran interponerse contra "las decisiones que se dicten en todos los casos de personas privadas de libertad".

De esta manera, pese a haber rechazado en primera instancia el planteo de Colombo, ahora Obligado habilitó la feria judicial para que la Casación analice el reclamo interpuesto.

Será la Sala IV de la Cámara de Casación la que deba expedirse al respecto, la misma que en su oportunidad confirmó la condena en contra del ex vicepresidente ordenando su detención nuevamente.

Boudou -condenado a 5 años y 10 meses por la compra fraudulenta de la imprenta Ciccone- fue enviado a su casa el lunes 6 de abril, cuando el magistrado consideró que el ex vice es el único sustento emocional de su núcleo familiar y, ante el riesgo del coronavirus, lo mejor era que vuelva a su casa.

