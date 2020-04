El COE flexibiliza la cuarentena en las zonas sin circulación de virus

La provincia de Córdoba flexibilizará la cuarentena obligatoria con determinadas actividades en algunos sectores geográficos considerados “zonas blancas”, mientras que en los grandes conglomerados la restricción continuará tal cual viene ocurriendo.

Así lo informó este lunes el COE, que en un comunicado oficial aseguró que “se definió la modalidad que tendrá en el territorio provincial en la denominada ´cuarentena en fase de segmentación geográfica´”, asegurando que “de acuerdo a criterios epidemiológicos y de características de densidad poblacional de las distintas localidades, se clasificaron las distintas áreas en dos categorías: zonas rojas y zonas blancas”.

El COE considera zonas blancas aquellas conformadas por localidades que no cuentan con casos positivos activos -nula circulación viral- y que no se encuentren dentro de los grandes conglomerados. Allí se permitirá la obra privada, industria, comercios y profesiones independientes, cada una con sus respectivos protocolos como guías obligatorias para la correcta implementación.

Los comercios trabajarán de lunes a sábado de 8 a 16, y la concurrencia se organizará según la terminación del DNI. Quienes finalicen su DNI con números pares podrán concurrir los días del mes pares, y los titulares de DNI finalizados con números impares podrán ir los días impares. Las actividades comerciales comprendidas en esta flexibilización son aquellas que no impliquen permanencia del cliente en el local comercial.

Para la obra privada, solamente se podrán retomar obras no habitadas (nuevas o ya iniciadas) y se deberá gestionar en el municipio un permiso especial de reactivación de obra con carácter de declaración jurada, se deberá designar un responsable por obra. La cantidad máxima de operarios no podrá ser mayor a cinco, se deberá asegurar que la ropa de traslado no sea la misma con la que trabaja, se garantizará la alternancia de distintos rubros, la jornada deberá ser de 8 a 14 de lunes a viernes y la compra y pedido de materiales será online.

Por otro lado, las profesiones independientes que no requieran contacto estrecho físico podrán atender dos días por semana, sin empleados, hasta dos clientes por hora -con turnos previamente otorgados-, de 8 a 16.

Uso obligatorio del barbijo no quirúrgico, respeto de la distancia mínima de 2 metros entre las personas y sostener las medidas de higiene de manos e higiene respiratoria son condiciones claves para el cumplimiento de estas disposiciones.

Los integrantes del grupo de riesgo -personas mayores de 60 años- deberán continuar con el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Las zonas rojas, complicadas

Por otro lado, el COE “considera zona roja aquellas localidades que cumplan uno o más de los siguientes criterios:

Que tengan casos positivos activos y/o que tengan transmisión comunitaria.

Que se encuentren dentro de los cuatro grandes conglomerados definidos por el Centro de Operaciones de Emergencia, que son:

Córdoba y Gran Córdoba (Córdoba Capital, Los Cedros, Villa Parque Santa Ana, Villa del Prado, Alta Gracia, Toledo, Malagueño, Villa Carlos Paz, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Rio Ceballos, Salsipuedes, Saldan, La Calera, Rio Segundo, Pilar, Malvinas Argentinas, Mi Granja, Monte Cristo, Bouwer, Colonia Tirolesa, Estación Juárez Celman, Falda del Carmen, Santa María de Punilla y Bialet Masse).

Río Cuarto, Las Higueras y Santa Catalina.

Villa María y Villa Nueva.

San Francisco”.

El organismo precisó que “en estas zonas rojas se deberá continuar con el aislamiento social preventivo y obligatorio tal como hasta ahora, sin medidas que la flexibilicen. Por razones epidemiológicas y de salud pública, momentáneamente el Centro de Operaciones de Emergencias no habilita las salidas de esparcimiento o recreativas en ninguna localidad del territorio provincial, indistintamente a la zona de la segmentación geográfica a la que pertenece, hasta que sean elaborados los protocolos correspondientes”.