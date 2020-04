Juan Sebastián Verón: "Ya se va a dar el abrazo con Maradona"

La relación entre Juan Sebastián Verón y Diego Maradona no es la mejor. La crisis entre ambos se agrandó luego de la llegada del Pelusa como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Cabe recordar que la "Brujita" es el presidente de Estudiantes.

Y en las últimas horas Verón bajó un poco la guardia y no fue tan contundente como otras veces.

El titular del "Pincha" en declaraciones a Fox Sports expresó: "Respeto obviamente a Diego, nosotros crecimos en una época increíble del fútbol argentino, levantándonos temprano para ver el Napoli de Maradona. Yo fui a jugar a Italia porque había ido Maradona".

En esa misma línea, Verón remarcó: "A mí algún entredicho, o lo que diga sobre mí, no me va a cambiar nada lo que siento y lo que me dio como jugador. Tuve suerte de compartir equipo y fue lo mejor. El último recuerdo que tengo de mi papá como jugador es con Maradona en la cancha. Esas cosas, más lo que me dio en la infancia, son difíciles de borrar".

Y para cerrar, la "Brujita" agregó: "El tiempo cura toda herida y trae de nuevo esos vínculos. No estoy peleado con Maradona y nunca tuve ninguna palabra, quizás sí una contestación. No me gusta que me falten el respeto y menos un jugador de fútbol. Es feo escuchar que te tiraste para atrás en un partido. Se va a dar un reencuentro, hay que encontrar el momento nomás".