Juri ponderó que la UNC continúe con el ciclo lectivo de manera virtual

Luego de que la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) anunciara que su ciclo lectivo comenzará recién el 1 de junio a causa de la pandemia por coronavirus, el rector de la UNC, Hugo Juri, ponderó que en Córdoba continúen las clases de manera virtual.

"La Universidad Nacional de Córdoba no cierra. La UBA es que de aquí a junio no va a hacer nada y nosotros vamos a seguir con las clases virtuales, como está sucediendo en todo el mundo. Esto es una excepcionalidad global, en la que cada uno ha hecho un esfuerzo enorme para llevar la mayor normalidad posible", remarcó.

En ese marco, Juri agregó: "La UNC y el resto de las universidades nacionales ya hemos migrado a la virtualidad. Seguramente vamos a tener dificultades y errores, pero me parece mejor que no darles nada. Vamos a continuar con un plan que costó mucho esfuerzo, en el que muchos docenes y no docentes se prepararon para la virtualidad en un mes. (...) Las universidades tenemos que hacer nuestro aporte en esta situación, porque creemos que la educación es un elemento esencial".

El titular de la Casa de Trejo señaló que no le sorprende la repercusión que tomó la decisión de la UBA de suspender el inicio de clases hasta junio. "Por el hecho de estar en Buenos Aires da la impresión de que lo que hace la UBA es lo que pasa en el país, pero no es así. Las universidades son autónomas y en vez de cruzar los brazos vamos a seguimos con la educación virtual. Aparecen errores y se solucionan en el camino. Y lo que no se soluciona habrá tiempo de hacer después cuando se reabran las universidades, pero mientras tanto hemos avanzado", destacó a radio Universidad.

"Si creen que pueden sacar a 130.000 alumnos de la rutina y tienen el oráculo para saber que se puede empezar el 1° de junio, bienvenido. En Buenos Aires capaz se sabe mucho más que acá", deslizó.

