Llegan a la Terminal los últimos grupos de cordobeses repatriados

Este viernes llegó a la Terminal de Ómnibus desde el Aeropuerto de Ezeiza uno de los últimos grupos de cordobeses repatriados. Cada uno de ellos deberá cumplir la cuarentena obligatoria en sus hogares, para minimizar el contagio de coronavirus.

Se trata de argentinos que se encontraban principalmente en México, Chile y Australia. Arribaron en tres micros de larga distancia y fueron recibidos por un importante operativo de seguridad y sanitario.

A la terminal están llegando los últimos grupos de cordobeses repatriados del exterior. Llegaron en colectivos procedentes de Ezeiza. Aseguran que los tuvieron toda la noche arriba del colectivo. Salud aplicó el protocolo para todos y ahora son trasladados para la cuarentena pic.twitter.com/2rVqBBX1Ln — Mariano Nievas (@MarianoNievas) March 27, 2020

Lourdes, una de las repatriadas, destacó a Cadena 3 a las 12.30 de este jueves llegaron a Ezeiza y a las 15 salió el colectivo rumbo a Córdoba. Aseguró que no les proporcionaron comida ni agua.

“Hay gente diabética y muchos chicos viajando. No nos dejan que nos vayamos a nuestra casa y no sé por qué la gente no puede bajar a tomar aire”, reclamó.

La queja generalizada entre los pasajeros es la falta de provisiones, teniendo en cuenta que algunos llegan a la ciudad tras 48 horas de viaje desde el exterior.

